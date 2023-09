Tras las acusaciones de JxC, el oficialismo negó tener un pacto con Milei: "No hay ningún acuerdo"

Desde el Gobierno salieron a negar la posibilidad de un acuerdo entre los candidatos presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, luego de que el libertario diera quorum y luego votara a favor de la media sanción de los cambios en el Impuesto a las Ganancias impulsados por el oficialismo, y tras las acusaciones de Juntos por el Cambio de un "pacto" entre ambos.

El compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, planteó: "No entiendo cómo llegan a esa conclusión, nosotros queremos ganar las elecciones. Para eso tenemos que ganarle Juntos por el Cambio y tenemos que ganarle a Milei".

Rossi dijo: "Inventan situaciones, nosotros no tenemos ningún acuerdo más allá de que Milei tomó la decisión de votar a favor de la eliminación del Impuesto a las Ganancias, nada más que eso", en declaraciones a radio La Red.

La acusación

Referentes de Juntos por el Cambio les hicieron fuertes acusaciones a Unión por la Patria al hablar de "un pacto" entre los candidatos presienciales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, tras el respaldo del libertario a los cambios en el Impuesto a las Ganancias.

El jefe de bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, dijo en la sesión especial del martes: "No puedo entender, que me es sugestivo, los que hacen docencia diciendo que una de las causas de la inflación es la emisión, y que en consecuencia para terminar con ese mal, una de las posiboidliades sería hacer volar el Banco Central", en relación a las declaraciones de Milei. Negri planteó: "Ahora, hasta que eso no ocurra, mientas tanto: 'Sigan emitiendo que yo acompaño, muchachos, total estamos de campaña'".