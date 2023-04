Tras anunciar que no será candidato, Alberto Fernández encabezó la cumbre del PJ

Alberto Fernández anunció que no irá por su reelección y encabezó la reunión con el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) en la sede del partido para fijar la fecha del próximo congreso partidario y definir la estrategia electoral del Frente de Todos (FdT).

El encuentro se lleva adelante en la oficina de la calle Matheu 130. “Tuvimos una reunión y cumplimos con todos los requisitos que impone el partido en términos de fechas. La noticia que recibimos por parte del Presidente tiene que ver con una estrategia conjunta para enfrentar el año electoral, fue una buena reunión”, expresó el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Aunque en un principio fuentes cercanas a la presidencia informaron que Fernández participaría de manera virtual -a través de una aplicación de videollamadas-, finalmente se presentó de forma presencial en la sede del PJ.

A casi tres meses para las elecciones primarias, el oficialismo no definió quiénes serán los precandidatos a presidente y las peleas internas parecen no tener fin. Alberto Fernández anunció esta mañana que no se presentará a la reelección presidencial y apuró el proceso de negociaciones en el FdT, que tiene al PJ como columna vertebral.

En rigor, los cruces provocan una indefinición electoral que altera a gobernadores e intendentes: no hay candidatos anunciados y se desconoce qué hará Cristina Kirchner. La interna del Frente de Todos rumbo a las elecciones. (Foto: gentileza El Intransigente)

Entre los convocados se destacaron el Presidente de la Nación y titular del PJ, Alberto Fernández; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el jefe de Gabinete Agustín Rossi; el titular de Defensa, Jorge Taiana, y el canciller Santiago Cafiero.

El anuncio de Alberto Fernández

A través de un video que tituló “Mi decisión”, el Jefe de Estado destacó que el 10 de diciembre entregará “la banda a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular” y dijo que trabajará “fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio que represente a aquellos por quienes seguimos luchando”. Mediante un video de ocho minutos, el presidente anunció que no será candidato en las próximas elecciones. (Foto: Twitter)

“Nunca antepuse una misión personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por esto que voy a cumplir con esta escala de prioridades”, recalcó el mandatario.

En el video, que arranca con imágenes de la asunción de Néstor Kirchner, el Presidente enumera con voz en off las razones que lo llevaron a tomar esa decisión y las dificultades que enfrentó: la deuda con el FMI contraída por la administración de Mauricio Macri, los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía.