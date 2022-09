Tras el ataque, la Vicepresidenta salió de su domicilio en Recoleta

Tras el ataque la vicepresidenta Cristina Kirchner salió de su departamento de Recoleta, saludó a la militancia y partió escoltada por dos autos con custodia policial.

El minuto a minuto de lo sucedido tras el atentado

16.22. Cristina Kirchner salió de su domicilio en Recoleta. La vicepresidenta se retiró de su vivienda ubicada en Juncal y Uruguay, luego de haber sido víctima de un intento de asesinato por parte de un joven de 35 años.

15.40. Axel Kicillof llegó a la marcha de Plaza de Mayo: “Me niego a mirar esto como un hecho de locura individual porque es un contexto. No es que esto pasó en cualquier lado, en cualquier momento o cualquier lugar y a cualquier persona. Es un ataque a las instituciones, es un ataque a la democracia”.

15.16. Hebe de Bonafini se acercó a Plaza de Mayo: “El pueblo está movilizado en defensa de Cristina que es la Patria, que está en peligro y ella es la única capaz de defenderla, por eso la quisieron matar ayer. Por eso la gente esta acá para decir 'basta, señores'”.

14.50. Alberto Fernández se retiró de la casa de la vicepresidenta y volvió a la Casa Rosada. La movilización en la Plaza de Mayo (Nicolás Stulberg)

14.35. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este viernes durante un acto de campaña que lamentaba el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner. Era el único mandatario del Cono Sur que aún no se había pronunciado al respecto. “Ya envié una nota. Lo siento”, dijo Jair Bolsonaro al ser cuestionado al respecto durante un acto de campaña en Río Grande do Sul. “Ahora, cuando me apuñalaron, había gente que estaba emocionada. Lo siento, ya hay gente que quiere poner este problema en mi cuenta. Y el agresor... me alegro de que no sabía manipular un arma. Si hubiera sabido, habría tenido éxito en el intento”, finalizó.

14.30. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se expresó “conmocionado” por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el cual “condena”, dijo este viernes uno de sus portavoces. “El secretario general quedó conmocionado por esta noticia. Condena esta violencia y expresa su solidaridad con la vicepresidenta, el gobierno y el pueblo de Argentina”, dijo Eri Kaneko durante una rueda de prensa.

14.15. La Academia Nacional de Periodismo repudió “enérgicamente” el atentado contra la vicepresidenta y consideró que delitos de esta naturaleza son un atentado directo al orden democrático. Tal como fue señalado en un comunicado reciente a propósito de los escraches, desde esta institución rechazamos cualquier expresión de violencia, provenga de donde provenga”.

14.10. La CGT se declaró en estado de “alerta permanente”. Lo anunció Héctor Daer, uno de los secretarios generales, y anticipó que los gremios se sumarán a la marcha organizada en Plaza de Mayo. “El consejo directivo de la CGT se declara en estado de alerta permanente, en sesión permanente. Se convoca para el lunes, a las 16 para volver a analizar la situación de cómo se desenvuelve en estas horas y como es el accionar de la sociedad y también en el accionar en el que se encuentre el responsable material y que se investigue. En esto exigimos a la Justicia celeridad y responsabilidad en encontrar si hay algo detrás de esta persona”, expresó.

14.00. Alberto Fernández llegó a la casa de Cristina Kirchner para reunirse con la vicepresidenta tras el intento de asesinato del que fue víctima.

13.45. “El camino no es la violencia”, afirmó Elisa Carrió a través de las redes sociales.

13.40. “Este es un atentado a la democracia, es lo más grave que ha pasado desde la vuelta desde la democracia. No es un hecho individual ni un acto de una persona desequilibrada”, afirmó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en conferencia de prensa. Además, indicó que Alberto Fernández convocó a los gobernadores a una reunión. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una conferencia de prensa

13.20. Se reunieron los principales empresarios en el marco del Día de la Industria, donde el festejo de la UIA se convirtió en un acto de repudio al intento de magnicidio a Cristina Fernández.

13.10. La Justicia investiga varias hipótesis y el rol de la seguridad de la vicepresidenta. María Eugenia Capuchetti y Carlos Rívolo ordenaron una batería de pruebas. Los investigadores accedieron a la información del celular del hombre que le disparó a Cristina Kirchner y buscan determinar si actuó sólo o estaba acompañado en el momento del hecho. El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, hoy en Neuquén

12:55. El titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, aseguró al borde de las lágrimas: “Es un momento de mucha tristeza y de mucha angustia. Creo que no alcanzamos a dimensionar lo que pasó: a Cristina la quisieron ejecutar, la quisieron asesinar, le quisieron volar la cabeza cuando saludaba a la gente que la quiere, que pacíficamente se acercó a su domicilio después de que muchos medios de comunicación y dirigentes alentaran protestas en su casa. Fue un atentado contra ella y contra la democracia argentina”.

12.20. Luego de la reunión de gabinete en Casa Rosada, todos los ministros participarán de la movilización convocada a Plaza de Mayo en repudio al atentado contra Cristina Kirchner. Jorge Ferraresi encabezó una multitudinaria columna desde el Puente Pueyrredón. Columna encabezada por Jorge Ferraresi en el Puente Pueyrredón

12.15. Alberto Fernández convocó para esta tarde, a las 16, a representantes de los sectores sindicales, sociales, empresariales, de derechos humanos y diferentes credos para construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia. Sin embargo, no hizo extensiva la convocatoria a los partidos políticos ni a la oposición. El encuentro será en Casa Rosada.

12.05. El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, conformó la convocatoria especial para mañana, a las 12, para repudiar el atentado, con la participación de oficialismo y oposición.

12.00. La jueza que investiga el atentado le tomó declaración testimonial a Cristina Kirchner en su domicilio de Recoleta.

11.50. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó “enérgicamente” el intento de asesinato contra Cristin Kirchner. Así lo indicó a través de las redes sociales. “Estamos con el gobierno y el pueblo argentinos en el rechazo de la violencia y el odio”, agregó.

11.40. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a los mensajes de apoyo a Cristina Kirchner e indicó que “el atentado en Argentina es el resultado del sectarismo que se convierte en violencia. Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario, tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad”, publicó en Twitter.

11.20. Finalizó la reunión de Gabinete en Casa Rosada, que duró más de dos horas.

11.15. Por el ataque a Cristina Kirchner, y el feriado dispuesto por Alberto Fernández, AFA suspendió los partidos que se iban a disputar hoy. Así quedó reprogramada la fecha 17 de La Liga Profesional.

11.05. La jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a Recoleta e ingresó el domicilio de Cristina Kirchner.

11.00. Llegan los primeros manifestantes a Plaza de Mayo, movilizados por las convocatorias de organizaciones sociales cercanas al Gobierno, La Cámpora y los gremios nucleados en la CGT. Se reforzó la seguridad en la zona, en sintonía con el operativo dispuesto en Casa Rosada. La jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a Recoleta e ingresó el domicilio de Cristina Kirchner (Maximiliano Luna)

10.40. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó de manera enérgica el fallido atentado, hecho que calificó como “milagroso”. El mandatario mexicano arrancó su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional solidarizándose con la vicepresidenta argentina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó de manera enérgica el fallido atentado en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández

10.35. Dirigentes de la CGT y la CTA están reunidos para definir pasos a seguir. Los gremios participarán de la movilización convocada para hoy y podrían anunciar nuevas medidas para la semana que viene.

10.30. Un conjunto de embajadores argentinos en el mundo también se solidarizaron con Cristina Kirchner a través de un comunicado. “Los hechos acontecidos revisten una gravedad institucional extrema. La democracia se ve fuertemente perjudicada por los discursos de odio, los cuales fomentan conductas alejadas del funcionamiento del sistema democrático”, expresaron en el texto.

10.00. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, justificó la decisión de no plegarse al feriado nacional dispuesto por Alberto Fernández. “No estoy de acuerdo. No es un día para festejos, pero tampoco para dejar de trabajar”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.

9.45. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, repudió el ataque contra Cristina Kirchner. A través de su cuenta de Twitter, manifestó: “La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con la Sra Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado”.

9.30. Hallaron 100 balas en la casa de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner.

9.15. Comenzó la reunión de gabinete en Casa Rosada, encabezada por Alberto Fernández. En la previa, se dispuso reforzar la seguridad en la sede gubernamental.

9:10. El papa Francisco se comunicó telefónicamente con Cristina Kirchner para expresarle su solidaridad. Y además publicó un comunicado que dice:

“Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento. Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión”.

9:09. Sergio Massa convocó a marchar para repudiar el ataque a CFK. “En defensa de la democracia, HOY TODOS A LA PLAZA”, posteó en redes sociales.

8:55. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, llegaron a Casa Rosada para participar de la reunión de gabinete.

8:35. Antes de la reunión de gabinete, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó en radio El Destape: “La democracia y la paz se defienden en la calle, y estamos convocando a un enorme abrazo colectivo a la vicepresidenta”.

8:33. Comunicado de la Procuración General.

El Ministerio Publico Fiscal expresa su preocupación y repudio ante los hechos que han tomado estado público que involucran a la señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y hace saber su fuerte compromiso con el esclarecimiento, para lo cual ha puesto todos sus recursos a disposición del fiscal a cargo de la investigación.

8:10. El Congreso de la Nación realizará mañana, sábado, a las 12, una sesión especial para repudiar el intento de magnicidio de la Vicepresidenta.

7:55. El senador Oscar Parrilli, integrante del círculo íntimo de la Vicepresidenta, aseguró: “Cristina Kirchner está impactada, conmocionada”.

7:51. La Corte Suprema de Justicia expresó su repudio al atentado. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación expresa su más enérgico repudio al atentado perpetrado contra la Sra. Vicepresidenta de la Nación y el compromiso de la justicia para esclarecer este lamentable hecho”, aseguro en un comunicado de prensa. María Eugenia Cauchetti y Eduardo Taiano, esta mañana en Recoleta

7:41. El secretario general de Camioneros y referente del sindicalismo argentino, Hugo Moyano, anticipó que todos los gremios se movilizarán este mediodía a Plaza de Mayo. 7:20. La jueza María Eugenia Capuchetti y los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano estuvieron en Juncal y Uruguay, la esquina donde intentaron asesinar a Cristina Kirchner el jueves a la noche. Los funcionarios judiciales están a cargo de la investigación. No subieron al departamento ni tuvieron contacto con la Vicepresidenta, precisaron fuentes judiciales.

7:13. El Episcopado se comunicó con allegados a la Vicepresidenta y le expresó en nombre de la Iglesia su solidaridad ante los hechos ocurridos ayer.