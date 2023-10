Tras la denuncia de la AFIP contra Galaxy Lithium por la evasión de $198 millones, el Frente de Izquierda salió al cruce

El Frente de Izquierda de Trabajadores y Unidad (FITU) emitió un comunicado en el que denuncia la evasión fiscal de Galaxy Lithium por un total de 198 millones de pesos en el año 2018. Este hecho se suma a una serie de denuncias contra empresas mineras que extraen litio en la provincia de Catamarca, lo que, según el FITU, refuerza la creencia popular de que todas las empresas mineras llevan a cabo un saqueo y una expoliación de los recursos naturales.

A continuación, el comunicado completo:

Con la denuncia a Galaxy Lithium realizada por el AFIP por la evasión de un total de 198 millones de pesos en el 2018, esta denuncia se suma a las que ya existen a otras empresas que extraen litio en Catamarca, afirmando la tesis popular que dice “todas las empresas mineras llevan adelante un saqueo y una expoliación”. Esto se da en partida doble, de manera legal mediante los porcentajes ridículos que aportan por ley a la provincia e ilegal porque buscan evadir y robar en toda ocasión que se le presenta, en complicidad del estado y los gobiernos.

Esto es una prueba de lo deficitario que es el régimen minero en su totalidad. Los actuales controles son ineficientes, en el caso de la empresa que hoy tiene el nombre Allkem (ex Galaxy) está siendo investigada después de 5 años y solo por la “disminución indebida del Impuesto a la ganancia”, lo que no se investiga es si sobrefactura como lo hace Livent, o si existen ingresos de maquinaria por contrabando como lo hacen las empresas chinas, si las declaraciones juradas donde denuncian las cantidades de minerales que sacan son reales.

El sistema minero en la argentina está predispuesto mediante las leyes que se votaron en el gobierno de Menem, para el saqueo de los recursos y la corruptela de las empresas y los gobiernos, derivando en el empobrecimiento de las poblaciones mediante la expoliación de sus bienes comunes.

A esto tenemos que sumarle las denuncias a Liex-Zijin por parte del sindicato de la UOCRA, por las malas condiciones en las que los trabajadores tienen que desempeñar sus tareas. En las empresas mineras de litio, como lo fue en Bajo La Alumbrera, la tercerización y la precarización de los trabajadores es la regla, aceitando un mecanismo de empresas que están vinculadas con el poder político y la burguesía local que mediante la explotación de los trabajadores saca su renta del proceso minero. Las ganancias de las mineras casi en su totalidad son para las empresas tras nacionales que fugan los capitales dejando solo migajas en la provincia y el país.

La corrupción minera no es un problema de un emprendimiento minero, sino de todo el régimen, desde las empresas, el estado, los gobiernos y la burocracia de los sindicatos adictos a las empresas. Para poder hacer que la explotación de los recursos naturales sea para activar la economía de la provincia y que genere recursos para los argentinos, además de ser cuidadosa con el ambiente y respetuosa de las decisiones de los pueblos, es necesario la nacionalización de los recursos naturales bajo control de los trabajadores y pueblos afectados, la industrialización del litio y cualquiera de los minerales que se extraiga en los territorios.

