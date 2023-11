Tras la presión, el Gobierno decidió dar marcha atrás con el proyecto de ley de tope salarial

La jornada del martes se llevaron a cabo las reuniones entre los magistrados judiciales, referentes del Poder Ejecutivo y Legislativo. En primer término, el gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador, Rubén Dusso, el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda y jueces de distintas cámaras, quienes actúan de voceros del Poder Judicial se unieron en Casa de Gobierno en el marco del conflicto por el recorte presupuestario.

Posteriormente, los magistrados se trasladaron a la Legislatura provincial para continuar las negociaciones con el vicegobernador Dusso, quien les garantizó a los jueces que no se va a avanzar con la Ley de Equiparación Salarial en la Legislatura, por lo que los salarios de empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial no van a ser modificados, o en otras palabras, no van a ser reducidos como pretendía la Ley.

Tras el encuentro, el Dr. Marcelo Soria fue el encargado también de transmitir la novedad a los trabajadores que estaban presentes: dijo que el tratamiento de la Ley de Equiparación Salarial “no va a continuar”. Seguidamente y marcando esto como una conquista, anunció que “los salarios de empleados, funcionarios y magistrados no van a ser tocados, no van a ser disminuidos y no van a ser alterados. Y esto es una conquista y un logro de todos ustedes”, logró decir en medio de un vitoreo masivo por parte de los presentes.

“En ningún momento estuvo en dudas el pago de los sueldos”

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, destacó la reunión con magistrados y funcionarios del Poder Judicial como “positiva”, ya que permitió aclarar varios temas.

Subrayó que en ningún momento estuvo en duda el pago de los sueldos y se logró aclarar esa preocupación de todo el sector judicial. “Mediante el diálogo se pudieron aclarar varios aspectos y se explicó cuál es el inconveniente con el último aumento que pretende dar la Corte, que ante la baja de los recursos a nivel Nacional se les había solicitado que tengan un poco de paciencia, prudencia y no se pudo conseguir. Eso es lo que generó el conflicto”, explicó Miranda.

Y dejó en claro que “en ningún momento estuvo en dudas el pago de los sueldos. Se pudo conversar y explicar bien, ellos tenían el temor de que no se pagaran los sueldos”, acotó.

Miranda mencionó que también se habló sobre el posible tratamiento de la Reforma de la Constitución, donde se les consultó a los magistrados y funcionarios su posición respecto de la inclusión de la autarquía del Poder Judicial en dicha reforma. “Manifestaron estar totalmente de acuerdo con incluir este punto en la reforma. La autarquía es una figura que da independencia económica con un porcentaje de recursos, que crecen cuando crecen los recursos generales de la provincia, pero que también merman cuando hay una caída en los ingresos provinciales”, comentó el ministro.

Por último, el ministro Miranda se refirió al proyecto de Equidad Salarial presentado por el Ejecutivo en la Legislatura que establece un tope de sueldo marcado por el mayor cargo del Poder Ejecutivo. “No tenemos problemas en que el proyecto quede detenido en su tratamiento hasta que podamos llegar a un acuerdo con el Poder Judicial. Los magistrados se reunirán con los representantes de las distintas Cámaras para dialogar más sobre el proyecto, y nuestra postura será no avanzar hasta seguir arribando a acuerdos con el sector judicial”.