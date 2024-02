Tras el revés por la Ley Ómnibus, Milei haría la apertura de las sesiones ordinarias de espaldas al Congreso

Hay incertidumbre en el Congreso. No se sabe si Javier Milei inaugurará o no en el recinto un nuevo período de sesiones ordinarias el 1 de marzo, ya que diferentes legisladores de bloques parlamentarios recibieron el adelanto por mail que el presidente “está evaluando no dar el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa”. Se podría repetir lo sucedido el pasado 10 de diciembre, cuando habló en las escalinatas de espaldas a los diputados y senadores.

El próximo 15 de febrero (se puede extender hasta el 29) finaliza el período de sesiones extraordinarias que habilitó por decreto el presidente Javier Milei con un resultado magro. El Gobierno esperaba sancionar en este tiempo la Ley Ómnibus, “Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos”, que naufragó en el debate en particular (se aprobaron solo seis artículos y varios de ellos de manera negativa para LLA).

El jefe de la bancada libertaria, Oscar Zago, solicitó que el proyecto retornara a comisión obedeciendo la orden que, desde Israel, dio Milei. Desde la otra Cámara, la implementación de la Boleta Única de papel, el proyecto de reforma electoral que está trabado en el Senado y donde el oficialismo logró únicamente el dictamen de comisión.

Ley Ómnibus, en suspenso

La actividad en la Cámara de Diputados está frenada hasta el regreso del presidente del exterior (viajó a Israel, Italia y el Vaticano, donde se reunirá con el Papa Francisco).

La estrategia parlamentaria del oficialismo está subordinada al guiño del jefe de Estado, más allá de la participación del ministro Guillermo Francos y del titular de la Cámara baja, Martín Menem. Más que pensar en el proyecto, están analizando la forma de recomponer relaciones con los bloques dialoguistas, como el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, y el bloque de fuerzas provinciales nucleadas bajo el paraguas de Innovación Federal.

También deberán reconstruir los puentes con los gobernadores provinciales que cuentan con injerencia directa sobre los representantes del pueblo de sus provincias. Las declaraciones del presidente que los responsabilizó del fracaso legislativo por “traicionar acuerdos políticos” y las últimas medidas económicas como la eliminación del Fondo Compensador del transporte para subsidiar a las empresas de colectivos urbanos rompieron la relación entre las diferentes jurisdicciones.

De tratarse nuevamente la Ley Ómnibus, deberá comenzar desde foja cero, es decir, abrir el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

El mega DNU de Milei y los reclamos de la oposición en el Senado

Otro de los puntos de fricción entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria (UxP) es el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que en el pasado mes de diciembre, el presidente Milei y su gabinete firmaron y denominaron “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, con numerosas normas tendientes a desregular la economía de nuestro país. El DNU nunca fue tratado por la comisión Bicameral de trámite legislativo, ya que esta nunca se conformó. Desde la oposición, responsabilizan al diputado Menem por no designar a los representantes de Diputados.

UxP, que encabeza Germán Martínez, le envió tres notas a la presidencia del cuerpo sin recibir respuestas. Solicitaron, además, por retrasar la conformación de la Bicameral, tres cuestiones de privilegio en el recinto de la Cámara en la última sesión. Dos presentadas por Unión por la Patria y la restante por el diputado radical Fernando Carbajal. El bloque de Martínez argumenta que por la proporción de las representaciones políticas en Diputados (son 99 legisladores nacionales), les corresponden cuatro lugares de los ocho para la Cámara Baja. Para Martín Menem, a UxP le tocan solamente tres sillas.

En el Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel ya firmó la resolución con los ocho integrantes que representan a su Cámara, UxP reiteró el pedido de sesión especial para debatir directamente en el recinto la validez del DNU en cuestión. “Este DNU, así como está, es inconstitucional”, señaló el formoseño Mayans y reiteró por nota a Villarruel el pedido de sesión especial en el Senado para el próximo 15 de febrero. Lo acompañan los senadores Juan Manzur, Sergio Leavy, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y el resto de la bancada de UxP, quienes argumentaron que se está violando el reglamento del cuerpo.

Ante el primer pedido que solicitó la oposición para debatir el DNU (el pasado 24 de enero), la vicepresidenta Villarruel contestó por la red social X: “El kirchnerismo no maneja más la agenda política. Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones”. Villarruel también fue denunciada penalmente por incumplimiento de sus deberes de funcionario público por no convocar a la solicitada sesión especial.

Cambios electorales, en duda: la Boleta Única de Papel

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que encabezan Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (LLA), respectivamente, dictaminaron en el Senado el proyecto de modificación del Código electoral que establece la Boleta Única de Papel. Un proyecto que la entonces oposición al kirchnerismo logró sancionar en Diputados en el 2022 y que estipula que todos los candidatos que compiten en la elección nacional son presentados al elector en una misma boleta. Allí se referencian los candidatos, sus logos de campaña, nombre de la fuerza política o alianza y foto del primer candidato titular.

La Libertad Avanza impulsó esa sanción sin cambios en el Senado y logró el dictamen de mayoría. El oficialismo no tiene garantizada la aprobación en el recinto por el acompañamiento de UxP al dictamen de minoría que presentó la senadora rionegrina Mónica Silva.

Martín Menem, por redes sociales, habló de la importancia de esta ley “para saber a quién estamos votando”. Mientras que el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez contestó, también por X: ”Si hay un aspecto que no es la principal fortaleza del sistema, ese es precisamente la capacidad de revelar información exhaustiva sobre trayectorias y otros detalles de los candidatos que se están votando. No se le puede exigir eso a una boleta, es una responsabilidad primaria de los partidos políticos y de las instituciones democráticas”.

El Senado también avanzó esta semana en el dictamen del proyecto de modificación del Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, proyecto que el oficialismo quiere tratar el día de la sesión preparatoria en la Cámara Alta, cuando tengan que definir a las autoridades del cuerpo, el próximo 23. Pero para eso, deberá esperar que Milei prorrogue el periodo extraordinario de sesiones del Congreso.