Tras ser condenada, Milagro Sala llamó a rebelarse y cruzó a Cristina: Hay que ser desobedientes

Luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a 13 años de prisión, Milagro Sala llamó a rebelarse y afirmó: “Solo muerta me van a callar”.

“Es lo que tenía que pasar', ya me lo esperaba. Nosotros no armamos pelotones de desocupados, sino que creamos consciencia”, dijo Sala en declaraciones a AM750, y agregó: “Por más que me digan que soy una negra coya engreída. Muerta me van a callar”.

Este jueves, el máximo tribunal dejó firme la condena a 13 años de cárcel impuesta a Milagro Sala en la causa “Pibes Villeros”, en la que se la acusó de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”, un fallo que la dirigente social jujeña rechazó por considerar que fue emitido por un tribunal que responde “a la derecha”. Por el momento, ningún miembro del Gabinete ni el Presidente Alberto Fernández se expresaron sobre el tema.

La líder de la Tupac Amaru hizo referencia a la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos contra Cristina Fernández en la causa Vialidad.

“Cuando escuché el fallo contra Cristina Kirchner sentí bronca. Más bronca que la que sentí ayer”, dijo la dirigente, que sin embargo cruzó a la Vicepresidenta: “Cristina salió a decir dos o tres días antes de su condena que no había que salir a la calle y en algún momento tenemos que ser desobediente y rebeldes. Y cuando digo esto creo que los libros lo dicen, cuando Perón y Evita decían eso el pueblo salía el doble. Y no hay que hacerlo por Cristina o por Milagro: hay que defender la democracia”.

En la misma línea, cuestionó la falta de movilización en defensa de Cristina Kirchner: “Decían que no había que movilizar. Otros que había que movilizar. Nunca nos olvidemos cuando Perón y Evita pedían no movilizar y el pueblo pasó por arriba de las órdenes”.

Críticas a Sergio Massa y “Wado” de Pedro

Milagro Sala apuntó contra los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía), a quienes acusó de haber “ayudado muchísimo” al gobernador jujeño Morales.

“Lo ayudaron muchísimo con acuerdos políticos, pero él no respeta nada. A pesar de eso, Morales acusó a todo el kirchnerismo”, afirmó. Según ella, Morales “no respeta ni siquiera a sus socios y amigos, traiciona a todos. Es él, su familia y nadie más”.

Y amplió: “¿Cómo es que Sergio Massa es amigo directo del Frente de Todos y se maneja como íntimo amigo de Morales? Alguien me dijo que Morales y Sergio Massa cambiaron, y ahora son aliados, pero no van a cambiar. Después de que asumió como ministro de Economía se fue a Estados Unidos a acordar con el FMI”.