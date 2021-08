Tras ser denunciada por violar la cuarentena, Elisa Carrió se defendió

Tras haber sido denunciada ante la Justicia por incumplir la cuarentena al festejar su cumpleaños con 70 invitados, Elisa Carrió se defendió: "Por primera vez en mi vida sentí 'me quiero ir de este país'. Me dio mucha tristeza por nuestra Nación y por mí misma", expresó, y contó que lloró al enterarse de la noticia. La actitud de la líder de la Coalición Cívica generó una ola de cuestionamientos por parte de dirigentes del oficialismo, que evidenciaron "la doble vara" de la oposición a la hora de criticar a Alberto Fernández por la reunión social en Olivos y eximir de culpas a Carrió y sus invitados, en gran medida dirigentes de Juntos por el Cambio.

La exposición pública de su fiesta terminó por jugarle una mala pasada a la líder de la Coalición Cívica y fundadora de Cambiemos. El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten la denunció ante la justicia federal porteña por incumplir las medidas de restricción dispuestas en el marco de la pandemia de la covid-19, cuando el 26 de diciembre de 2020 celebró sus 64 años en su casa de Exaltación de la Cruz con 70 invitados (todos dirigentes y exfuncionarios de la alianza macrista) y hasta un grupo de mariachis. La denuncia de Kalbermatten también involucra al expresidente Mauricio Macri, por no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio que debía guardar tras el regreso de su extenso viaje por Europa.

"Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo", dijo Carrió. "No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro porque había cumplido con todo", expresó a Radio Mitre.

“Claramente, como surge de la información periodística recabada, la normativa sanitaria fue burdamente violada por la anfitriona y por sus asistentes, quienes dicho sea de paso, se encontraban legal y moralmente más obligados que cualquier ciudadano a dar el ejemplo, pues muchos de ellos ocupan puestos de relevancia en la función pública”, dice el escrito de Kalbermatten.

En un comunicado, la Coalición Cívica desmintió los “comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron” sobre el cumple de Carrió. Sostiene que “este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación. En ningún momento se ocultó a la población, además de haber sido informado a las autoridades locales. También se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades”. Son los mismos argumentos utilizados por Carrió este sábado para justificar la masiva celebración.

Críticas del oficialismo

La actitud de Carrió provocó fuertes cuestionamientos por parte de todo el arco político del Frente de Todos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por ejemplo, criticó ayer la "doble vara" que existe para señalar al oficialismo y dijo que el Gobierno nacional espera escuchar las "disculpas" de dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta y Carrió por el masivo festejo en diciembre de 2020.

"El presidente Alberto Fernández no pasa por alto sus errores, se le exigió muchísimo y está bien que así sea, pero es bueno también ver como los dirigentes que se horrorizaron por la foto en Olivos, nada dijeron de lo que hizo Carrió en un cumpleaños", manifestó Cafiero. En ese sentido, agregó: "Todavía no escuchamos las disculpas de Carrió, Negri, Santilli, Larreta por participar de un evento social no permitido".

El diputado nacional Carlos Heller, por su parte, calificó como "una vergüenza" que "Rodríguez Larreta, y el resto de los funcionarios" que concurrieron al evento "no estén asumiendo una disculpa pública por el error cometido". "Por lo que se ve, ha sido mucho más grave que lo ocurrido en Olivos", enfatizó. También remarcó que existen "varas diferente para medir hechos similares".

Quien también recibió cuestionamientos fue el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri. La diputada cordobesa Gabriela Estévez señaló que "es una burla" que asistentes al festejo, como Negri, "le exijan ejemplaridad al Presidente". "Coherencia por favor", solicitó la legisladora en su cuenta de Twitter y dijo que espera el "pedido de disculpas".

Por último, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández aprovechó un cruce en redes con el diputado macrista Fernando Iglesias para preguntarle si ¿va a pedir el desafuero de quienes ocupan cargos públicos y asistieron al cumpleaños". "Los diputados nacionales Juan Manuel López, Toty Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Lucila Lehmann y Mariana Stilman y la senadora bonaerense Elisa Carca. ¿Toda esta gente sera denunciada?", ironizó. A modo de conclusión, indicó que si Carrió considera que la reunión en Olivos fue un delito, debería dar el ejemplo y denunciarse.