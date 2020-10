Tucumán tampoco vuelve a fase 1: "Esa fue una confusión"

Luego de un lunes de confusiones por un supuesto retroceso de fases que luego no ocurrió, este martes el Gobierno de la Provincia salió a aclarar lo ocurrido durante la jornada de ayer.



La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse contó que el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández surgió luego de su reunión con los gobernadores de todo el país donde se expusieron los indicadores de salud que tiene cada una de las provincias. “Ayer con la publicación del decreto tuvimos una modificación nacional que no es que no la esperábamos porque los números que proporcionamos a Nación ya nos lo venían indicando“, empezó diciendo la funcionaria en diálogo con VIVO Tucumán.



"En el decreto en ningún lado habla de fase 1. Esa fue una confusión de Tucumán. Ayer se brindó la información de que la Capital por imperio del DNU nacional entraba en aislamiento. Eso implica que debemos cumplir con las prohibiciones que Nación impone para todas aquellas áreas del país que entraron en aislamiento por la cantidad de casos“, contó.



Y continuó: “En esa situación de aislamiento en la que Nación coloca a San Miguel de Tucumán hay un artículo que establece cuatro prohibiciones que son de orden público. Legalmente y técnicamente esas prohibiciones rigen de por si y son directamente para la Capital”, informó y aseguró que al revisar las prohibiciones se determinó que “son actividades que por decretos provinciales fueron suspendidas en el transcurso de la pandemia como reuniones sociales, de cultos, apertura de espacios culturales, cines, clubes”.



“Para nosotros, Tucumán ya cumple con el decreto nacional es por eso que no reviste una gran modificación porque son medidas que ya las hemos tomado”, aclaró la ministra.



Y remarcó: “no es que primero se volvía a fase uno y después no. El gobernador Juan Manzur dijo que, como lo venimos haciendo desde el mes de marzo acatamos el decreto nacional, siempre fuimos en línea de la Nación y lo seguimos haciendo porque lo que dice el decreto para San Miguel de Tucumán son medidas que nosotros ya hemos tomado hace varias semanas atrás”. (Fuente El Tucumano)