"Uber no está habilitado para brindar el servicio de transporte"

Durante la vigésima sesión ordinaria del Senado de Catamarca, llevada adelante este jueves, la senadora Virginia del Arco pidió la palabra para hacer lectura de un comunicado por el bloque del Frente de Todos, realizado a partir del reclamo de los taxistas autoconvocados a partir de la llegada del servicio de Uber a la provincia.



“El bloque del Frente de Todos comunica a los y las trabajadores de taxis y remises que hemos recibido su petición formal por la cual solicitan la intervención de la cámara para la prohibición del servicio de transporte de pasajeros no masivos por plataforma virtual. El bloque se compromete dar curso a esta solicitud y encontrar el camino institucional para garantizar las fuentes laborales de los trabajadores registrados para el servicio público de transporte no masivo, en cooperación y armonía con los entes municipales para la implementación de políticas integrales. Es prioridad para nuestro frente político garantizar la libre competencia en condiciones de igualdad y equidad de todos los trabajadores del sector, como así también es prioridad mejorar las condiciones de trabajo de los choferes, y así mismo, mejorar el servicio que se le ofrece a la comunidad. Es por ello que el bloque del Frente de Todos se compromete a recibir a todos los representantes del sector y organismos pertinentes, para encontrar de forma colectiva la solución a este conflicto. Se hará una subcomisión que llevará a cabo esta tarea estará y comunicará los avances y recibirá a todas las partes interesadas para reuniones de trabajo”, leyó la misma senadora.



“Para finalizar queremos llevarles tranquilidad a las y los trabajadores ya que en la legislación provincial y municipal el servicio de Uber no está contemplado como formato habilitado para brindar el servicio de transporte, por lo cual existen las herramientas administrativas y legales para el secuestro de vehículos y la prohibición de dicho servicio. Sin otro particular y poniéndonos a disposición de los trabajadores y de toda la comunidad dejamos abiertas las vías institucionales para la comunicación para una pronta solución a esta controversia”, continuó.



“El poder legislativo, tanto como el ejecutivo provincial, y a su vez con el acompañamiento de la municipalidad capital, queremos dejar constancia de que bajo la legislación presente no está permitido trabajar con este tipo de aplicaciones, y que se tomarán las medidas correspondientes a cada una de las entidades gubernamentales precitadas. Queremos recordarles que en el día de ayer se han realizado secuestros por parte de la municipalidad de vehículos que estaban trabajando en esta modalidad, también el ejecutivo provincial podrá a disposición sus facultades para controlar y verificar que el servicio de transporte de pasajeros se realice únicamente bajo la legislación actual”, expresó.



"Nuestro bloque se dirige a toda la comunidad y en especial a los y las trabajadores de taxis y remises en virtud de los acontecimientos de conocimiento público respecto de la circulación de vehículos de alquiler gerenciados por aplicaciones móviles de empresas trasnacionales como Uber (entre otras)", señaló.



“Así mismo queremos plantearle a toda la comunidad que el servicio de taxis y remises necesita una urgente regulación que mejore el servicio para los usuarios y mejore la calidad del trabajo en este sector", finalizó.