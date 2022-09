UICA: Acá, no trabaja el que no quiere

El titular de la Unión Industrial Catamarca (UICA), Carlos Muia habló de las cifras que dieron a conocer recientemente el Ministerio de Trabajo de la Nación, que confirman que Catamarca volvió a liderar el crecimiento del empleo privado registrado a nivel país y dijo que "acá, no trabaja el que no quiere".

“En el plano local tenemos inauguración de empresas, nuevos emprendimientos y ocupación casi plena de mano de obra industrial. Todas las empresas están necesitando mano de obra para sus planteles. Tenemos crecimientos de las empresas existentes. Hay inversiones en la industria local. Tanto el gobierno provincial como el ministro del área están haciendo un excelente trabajo”, afirmó el presidente de la UICA en diálogo con la prensa.

El referente textil, dijo que todo el sector industrial está trabajando e incluso afirmó que “hay jóvenes que tienen nuevos emprendimientos y están avanzando a nivel nacional”.

“Acá trabajo hay, acá no trabaja el que no quiere, este país es un país de oportunidades no tenemos la culpa que la clase política hace 60 años lo esté rompiendo permanentemente. Con las riquezas que tiene este país deberíamos ser Finlandia o Suiza”, disparó.