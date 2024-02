Ultimátum de Chubut a Milei: Si no nos quitan la pata de encima, no sale un barril más de petróleo

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió este viernes que interrumpirá la exportación de petróleo si el Ministerio de Economía de Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a la provincia.



Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

"Ahí los quiero ver si son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Me hubiese encantado estar empujando juntos, celebrar que licitamos una escuela, que podemos hacer la Ruta 37, pero me tengo que encontrar con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque osamos decirle que no vamos a permitir que nos saquen la plata del transporte", agregó el mandatario provincial del PRO.

"Por eso pasa esto, porque dijimos ´vamos a cuidar a los comodorenses´, porque me saqué una foto con un intendente que es de otro partido, que no es del partido del Gobierno. Así no se hace política", arremetió Torres.

Más tarde, compartió en sus redes sociales un comunicado que lleva la firma de todos los mandatarios patagónicos y que se titula "Las Provincias Unidas del Sur", donde denuncia "extorsión con amenazas de restricción de fondos públicos" que le pertenecen a las jurisdicciones.