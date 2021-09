Un Fernández eufórico lanzó la campaña para noviembre: No volveremos a cometer errores

Tras la derrota del domingo pasado en las primarias, el presidente Alberto Fernández continúa al frente de la campaña rumbo a las elecciones generales de medio término. Hoy, después de un lunes en el que se dedicó a reunirse con la mayoría de sus ministros, visitó una fábrica en Burzaco y luego puso en marcha una serie de obras públicas. “Es tiempo de corregir las cosas que hicimos mal”, admitió el mandatario.

Durante el acto, Fernández destinó su mensaje a quienes no votaron por el Frente de Todos. “La Argentina merece algo mejor de lo que nos pasó hasta el 2019, cuando las pymes cerraban, los trabajos se perdían y los planes sociales se multiplicaban por tres”, señaló. “En noviembre no interrumpamos la marcha que empezamos, sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que no hicimos lo haremos y los errores que cometimos no los volveremos a cometer”, continuó.

“La pandemia no ha terminado, estamos saliendo. El proceso de vacunación ha sido muy exitoso, pese a todas las cosas que dijeron y eso nos da certeza de inmunidad entre todos nosotros. Pero ahora que ese tiempo pasa es la hora de ordenar”, consideró Fernández.

Y en relación a ello, resaltó: “Es la hora de ordenar, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal”.

“Quién puede creer que nosotros somos felices distribuyendo planes. Nosotros lo que queremos distribuir es trabajo y que los hombres y mujeres tengan la posibilidad de encontrar el sustento cotidiano para ellos y sus familias. Estamos empeñados en lograrlo”, apuntó el primer mandatario, desde Almirante Brown.

“Estamos convencidos de que si algo postergó a la Argentina fueron las políticas especulativas que terminaron con el desarrollo industrial”, indicó Fernández. Y agregó: “Nosotros, entre la especulación y los especuladores, vamos por los que producen. Entre el mundo financiero y el de la industria, nos quedamos con la industria”.

Sergio Massa, en tanto, planteó: “No tenemos miedo ni vergüenza en decir que somos el gobierno que quiere y va a transformar los planes sociales en trabajo genuino. No voy a caer en la comparación con otros gobiernos que trabajaron el trabajo en planes sociales”.

Sobre las PASO, precisó: “Quiero agradecerles a todos aquellos que, el domingo, confiaron en nosotros. Pero más a aquellos que nos marcaron que teníamos cosas que corregir. Lo vamos a hacer. Nos vamos a volver a levantar y salir adelante”.

En plena campaña electoral, la aceleración de la agenda del mandatario, con anuncios y presentaciones, también incluirá visitas a varias provincias y encuentros con intendentes, en los próximos días. En el acto, Fernández se mostró acompañado por la primera candidata a diputada bonaerense, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el gobernador Axel Kicillof; y el intendente local, Mariano Cascallares.

Tolosa Paz sacó poco más de 33 % de los votos este domingo. Se ubicó casi cinco puntos detrás de los candidatos de Juntos. El domingo por la noche, cuando el impacto de los números ya era ineludible, rompió el silencio y afirmó “claramente fue un porcentaje menor del que esperábamos y sobre eso vamos a trabajar. Para seguir trabajando para que la gente asista a votar y para poder, por supuesto, resolver lo que las urnas”.