Un sector de la UCR desea que Oscar Castillo sea reelecto

El concejal mandato cumplido y referente de la UCR de Catamarca, "Carly" Álvarez, dijo que el comité provincia de la UCR, a raíz del fallecimiento de Marita Colombo, tuvo que rearmarse. En este sentido, explicó que se encuentran estableciendo numerosos diálogos con correligionarios de capital y el interior para definir los candidatos que se presentarán en las elecciones que tendrán lugar en septiembre y noviembre próximos.

"Tenemos que llamar a la convención partidaria y en ese sentido designar la Junta Electoral, la cual podrá autorizar la constitución de alianzas o frentes electorales con los demás partidos políticos", expresó y agregó que no quiere decir que no se estén haciendo las conversaciones. De esta manera reveló que tienen hasta el 9 de julio como fecha límite para llamar a convención porque el 14 de julio finaliza el plazo para solicitar el reconocimiento de alianza.

"En primer lugar, creo que la situación de la Nación con este gran problema que estamos teniendo, alejándonos cada vez más del mundo, la problemática de la pandemia, la vacunación, la Justicia, el tema de un senador nacional no puede ser cualquiera, tiene que estar inmiscuido en todos estos temas para salvar, no tanto solo a nuestra provincia, sino a la nación; entonces el nombre del senador (Oscar Castillo) es quien tiene todos los pergaminos para ocupar ese lugar", sostuvo con relación a los nombres que sondean de cara a las PASO y Generales.

Siguiendo la misma, el dirigente radical manifestó que desde el sector que conduce Castillo quieren y tratan de que pueda llegar a ser el candidato, como una intención personal desean que pueda continuar, pero explicó que el senador no dio a conocer su decisión. No obstante, no descartó el surgimiento de nuevos nombres. "El Partido Radical tiene muchos nombres con condiciones para ocupar tanto los lugares de las concejalías que se renuevan y diputaciones, hay muchos nombres de jerarquía, eso seguramente saldrá de las charlas", comentó.

Por otra parte, el concejal mandato cumplido indicó que las prioridades de la UCR son la educación y la salud sin olvidar la economía. "Hoy el tema económico es el principal problema, más allá de la problemática de la pandemia, hoy la gente la está pasando realmente muy mal, entonces tenemos que salir a buscar soluciones en conjunto. Hemos puesto todo a disposición del Gobierno para trabajar en conjunto porque esto nos afecta a todos", señaló.

Y agregó que "hoy no podemos estar sacándonos como está pasando con las propagandas políticas que escuchamos sobre la vacuna del Partido Justicialista, o tener debates innecesarios en la legislatura de 5 horas para saber a quién o no pertenece el tema de las vacunas o a nombre de quién van puestas".

Respecto a las declaraciones realizadas por el senador provincial Raúl Barot en las que acusó a la oposición de anteponer la campaña electoral a la emergencia por la pandemia, dijo que no es cierto que acompañaron hasta hace uno o dos meses y consideró que nunca dejaron de acompañar.

"El Gobernador (Raúl Jalil) sabe y todo el arco político oficialista sabe que nosotros estuvimos desde un primer momento dispuestos a colaborar en cada una de las medidas que tomaba o no para que seamos convocados, hay profesionales dentro del radicalismo que quisieron colaborar, propusimos hacer una mesa sobre Salud para trabajar en eso, pero no se convocó", desarrolló y puntualizó en que la pandemia no diferencia entre oposición y oficialismo, que las soluciones deben alcanzarse para que todos puedan salir adelante.