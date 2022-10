Un video de Silvina Batakis en la fila para comprar iPhones en Nueva York generó una ola de críticas

En una serie de imágenes que se viralizaron en Twitter durante las últimas horas, a la actual presidenta del Banco Nación se la ve sentada con un buzo verde en un rincón de una de las tiendas de Apple de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. De no haber sido por sus declaraciones durante su fugaz cargo como ministro de Economí, este video probablemente no hubiera tenido trascendencia. Sin embargo, Silvina Batakis quedó en el centro de la polémica. “Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son los que deberían haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de todos los argentinos”, había planteado la funcionaria a principios de julio. Tres meses después, miles de usuarios de redes sociales pudieron verla en la fila de un local de venta de iPhones de la Gran Manzana.

Este fin de semana, Batakis llegó a Estados Unidos para participar de una actividad oficial en la sucursal del Banco Nación en la mencionada ciudad. Según sus voceros, la exministra, que durante su fugaz paso por la cartera de Economía elevó el precio del “dólar tarjeta” para desalentar los viajes al exterior, aprovechó para “darse una vuelta por el negocio” de Apple en la Quinta Avenida. También, se vieron en la obligación de aclarar que “no compró nada”.

Las críticas por parte de políticos de la oposición no tardaron en llegar. “Batakis, julio 2022: 'El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo'. Batakis, octubre 2022: Apple Store, Nueva York”, escribió con ironía el exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, uno de los dirigentes que salió al cruce de la titular del Banco Nación.

Por su parte, la diputada dacional por la Provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, también se manifestó al respecto: “El problema no es que Batakis se compre el IPhone, el problema es la hipocresía de todos estos funcionarios berretas de un gobierno dedicado a cerrar la economía y a tratar de irresponsables a los que quieren comprar dólares para viajar, ahorrar o lo que se les venga en gana”.

A mitad de julio, tras ser nombrada de urgencia como ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis había viajado a norteamérica para mantener una serie de reuniones en Washington DC con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de los Estados Unidos.

Pese a ello, no llegó a durar un mes en el cargo. A fines de ese mes, mientras volvía de la gira oficial por la capital estadounidense, fue eyectada de sus funciones como ministra cuando el Presidente de la Nación Alberto Fernández la reemplazó por Sergio Massa. A pesar de la grave crisis que atraviesa Argentina, buena parte del gabinete nacional se encuentra de viaje por los motivos más disímiles y gastos cubiertos: Santiago Cafiero en Viena, Horacio Pietragalla Corti en Italia, Carla Vizzotti en Washington, Wado de Pedro, Jorge Capitanich, Raúl Jalil y otros siete gobernadores más de paseo en New York.