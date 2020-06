UPCN reclamó que se convoque a todos los gremios juntos para tratar las reformas

La propuesta del Gobierno, de reformar el Estado e incluir en esta algunos cambios en el régimen de empleo público, sigue generando el rechazo de gran parte del movimiento sindical. Si bien desde el Poder Ejecutivo anunciaron la creación de una secretaría de Estado que estará a cargo de las reformas y de analizar las propuestas junto a los gremios, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cuestionaron que no se dé participación a los movimientos sindicales.

En este sentido, se expresó la titular de UPCN, Claudia Espeche, quien pidió que se convoque a una mesa de diálogo con todos los sindicatos y no por separado, para poder consensuar las mejoras. Esto, en el marco de las últimas semanas, donde el Gobierno priorizó las reuniones con el FUSSI (intersindical que agrupa varios gremios de estatales como ATE y SOEM) que rechazó la iniciativa desde un comienzo e incluso realizó una importante marcha en contra de las reformas laborales impulsadas por el oficialismo.

Además, desde UPCN consideran que aún no se sabe a ciencia cierta cuál es la iniciativa que enviará el Ejecutivo a la Legislatura y por eso, solicitan mayor participación de los gremios y claridad en los planteos. “Si se manda el proyecto de acuerdo a lo que se venía hablando por parte del Gobierno, primero, que no tenemos ninguna participación porque no nos dan ningún minuto de participación en ningún proyecto y, segundo, sí o sí se va a tratar de un ajuste salarial porque ya la reforma de los ministerios, al desconocer organismos y un montón de funciones dentro de los ministerios, ya estamos hablando de reducción salarial, de baja en los escalafones y un montón de cosas que va a ser muy perjudicial”, señaló Espeche.

En esa línea, aseguró que “desde UPCN van a tener una lucha férrea para defender todo los derechos y sobre todo el salario”.

Por otra parte, luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer el cronograma de pago de los salarios de la Administración Pública que se extenderá desde el viernes 5 hasta el viernes 12 de junio, desde el UPCN enviaron una nota al ministro Sebastián Véliz, solicitando que cumpla con un acuerdo prexistente que establece como fecha tope el día 10 de cada mes.