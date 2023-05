Uruguay y Chile, en desacuerdo con la defensa de Fernández y Lula da Silva a Maduro

La presencia de Nicolás Maduro generó rechazo entre algunos de los presidentes que participaron del foro suramericano organizado por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia.

Tras la reunión de Alberto Fernández con el venezolano, Luis Lacalle Pou y Gabriel Boric salieron a manifestarse en contra de la presencia del mandatario chavista.

El presidente chileno rechazó la posición de Lula que atribuyó a una “narrativa” las críticas contra el gobierno de Maduro: “La situación de Venezuela no es una construcción narrativa, es una realidad y es seria y la vemos en los ojos y el dolor de miles de venezolanos en Chile”.

Por su parte, el uruguayo pidió “no tapar el sol con un dedo” sobre las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Maduro.

Qué dijeron Lula y Alberto Fernández sobre Nicolás Maduro

El lunes, Lula recibió a Maduro en Brasilia y anunció el inicio de la “nueva época” en las relaciones bilaterales tras la ruptura de vínculos durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

En la reunión, el presidente brasileño hizo una defensa del dirigente chavista. “Venezuela siempre ha sido un socio excepcional para Brasil. Pero debido a las contingencias políticas y a los equívocos, el presidente Maduro pasó ocho años sin venir a Brasil”, dijo. Luiz Lula da Silva conversa con Nicolás Maduro en Brasilia (Foto: Reuters)Por: REUTERS

Además, se preguntó: ¿Cómo un continente que consiguió ejercer la democracia de forma tan plena como cuando creó la Unión Europea, podía aceptar la idea de que un impostor fuese presidente (solo) porque no les gustaba el presidente que fue electo? Y el prejuicio aún continúa. El prejuicio contra Venezuela es muy grande”, afirmó. “Maduro sabe la narrativa que construyeron contra Venezuela durante tanto tiempo”, indicó.

Este martes, fue el turno de Alberto Fernández. En una reunión bilateral, el presidente le pidió a su par venezolano que Venezuela regrese a los foros y organismos internacionales y volvió a reclamar el fin de las sanciones internacionales contra Caracas.

La réplica de Luis Lacalle Pou y Gabriel Boric sobre la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre sudamericana

El primero en cuestionar la defensa de Lula del presidente venezolano fue Lacalle Pou. El mandatario uruguayo alertó que no se debe “tapar el sol con un dedo” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Luiz Inacio Lula da Silva conversa con Luis Lacalle Pou en Brasilia (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)Por: REUTERS

Aunque las sesiones son a puerta cerrada y no hay transmisión oficial, sus declaraciones fueron publicadas en un video difundido en internet y cuya veracidad fue confirmada a EFE por la Presidencia uruguaya.

Lacalle Pou incluso aludió a la reunión bilateral que este lunes tuvo Lula con Maduro, en la cual el presidente brasileño calificó de “narrativas” las críticas sobre la falta de garantías democráticas o violaciones de los derechos humanos en Venezuela. ”Esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Yo me quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa”, dijo Lacalle.

Según el gobernante uruguayo, “si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela” y “que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo”.

Lacalle Pou explicó que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un embajador en Caracas, pero aseguró que la “afinidad” de los uruguayos “es con el pueblo venezolano”

A su vez, Boric se sumó a las críticas y afirmó que la situación de los derechos humanos en Venezuela es una “realidad seria” y no una “construcción narrativa”, como dijo Lula da Silva.

”Manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que dijo el presidente Lula ayer (... ) No es una construcción narrativa, es una realidad seria”, indicó en el marco de la cumbre regional que se celebra en Brasilia. Gabriel Boric y Alberto Fernández saludan al arribar a la cumbre sudamericana (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)Por: REUTERS

A diferencia de otros líderes progresistas de la región, Boric ha sido muy crítico con el presidente venezolano, pero siempre ha cuestionado las sanciones económicas contra Caracas. Este martes instó a Estados Unidos y la Unión Europea a retirarlas para que “el pueblo venezolano pueda salir adelante”.

”Nos alegra que Venezuela regrese a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones donde solo nos atacamos los unos a los otros”, dijo Boric. Sin embargo, añadió: “Eso no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda sobre temas que para nosotros son de principios importantes”, como la defensa de los derechos humanos.

Boric está tratando de normalizar las relaciones con Venezuela. La semana pasada nombró como nuevo embajador en Caracas a Jaime Gazmuri, un cargo que llevaba vacío desde 2018.