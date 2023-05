Vecinos de El Rodeo denuncian que el municipio está abandonado: "La gestión es un desastre"

Vecinos de El Rodeo reclaman ante la falta de inversiones en infraestructura general en el municipio, asegurando que las calles son una “boca de lobo” por las noches y el “descuido de la comuna en general es total”.

“No hay gestión, las calles son una boca de lobo por las noches, no tienen luz, el césped asoma por las veredas destruidas, si no fuera por la gente que viene de la capital este municipio no tendría movimiento ni innovación”, sentenció uno de los vecinos de El Rodeo quién no quiso dar su nombre por temor a represalias del intendente de la comuna Armando Seco Santamarina.

“El Rodeo debería ser el faro turístico de la provincia y es un lugar abandonado por la nula gestión, no hay inversiones , no hay médicos, no se incentiva el turismo, imposible que alguien quiera poner una moneda con esta gente a cargo”, manifestó indignado un comerciante de la zona.