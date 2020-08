Véliz dijo que no hay un panorama cierto de cuándo se podría otorgar un aumento salarial

El ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, se refirió a la situación que atraviesa la provincia, producto de la pandemia de Covid-19 y dejó en claro que al no haber un panorama claro respecto de cuándo puede iniciar una recuperación económica en el país, por ahora, no se puede avanzar con el incremento salarial que solicitan los gremios, que se nuclean en el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical.

Al igual que el gobernador Jalil, el ministro señaló la importancia de ser solidarios con aquellos sectores que fueron más golpeados por la pandemia y que el Estado definió como prioridad salir al auxilio de ellos.

“Tenemos que ser solidarios en este tiempo de pandemia con aquellas personas que no pueden realizar su trabajo o aquellas que lo tenían y lo perdieron por algunas cuestiones. Ahora, el Estado tiene que salir a sostener a esas personas y tenemos que ser solidarios con todos ellos. Nosotros estamos focalizados en eso, en darles oportunidades a aquellas personas que han quedado sin posibilidades de acceder a un trabajo o algún ingreso”, declaró Véliz, en una entrevista con la TV Pública y remarcó que “los empleados públicos han venido cobrando sus sueldos en tiempo y forma, a pesar de los inconvenientes”.

En esa línea, supeditó cualquier incremento salarial a la reactivación de la economía. “Por ahora, no hay un panorama cierto de que podría haber una recuperación o de que finalice esta pandemia, como para decir cuándo (habría un incremento salarial), por eso, no me aventuro a dar un pronóstico”, sostuvo.

Consultado sobre la recaudación provincial, el ministro respondió que “estamos saliendo de ese pozo que tuvimos en abril y mayo, donde la recaudación cayó un 25 %” y recordó que “fue en ese contexto que tomamos la decisión de solicitar algún empréstito porque fue muy drástica la caída”.

Respecto de la autorización aprobada por Diputados para ampliar el monto de los créditos que puede tomar la Provincia, Véliz aclaró que “la autorización es para tener las herramientas necesarias al momento de que se necesario utilizarlas. Ya tenemos antecedentes anteriores, donde tenemos autorizados préstamos y no los hemos utilizado. También, está apuntado a que el Gobierno nacional ha implementado fondos fiduciarios para desarrollos provinciales y la idea es acceder a esos fondos”.

Por último, el titular de la cartera económica comentó que ya se solicitó los proyectos de presupuestos a los demás organismos del Estado, para empezar a trabajar en el proyecto de Ley de Presupuesto 2021.