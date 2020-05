Véliz explicó el proyecto de toma de deuda

El ministro de Hacienda Pública, Sebastián Véliz, dio detalles del proyecto de ley enviado a la Legislatura, para que se autorice al Poder Ejecutivo a tomar deuda para financiar gastos de capital. El funcionario explicó que la autorización es para realizar operaciones de crédito público por una suma de hasta 4 mil millones de pesos.

Esta operatoria de toma de deuda se realizará a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial creado por el Gobierno nacional, para que las distintas jurisdicciones tomen deuda en pesos y a tasa baja para suplir necesidades ante la emergencia económica y sanitaria.

“Tenemos que destacar que se trata de un crédito con muy buenas condiciones para la provincia, por la moneda y la tasa de interés. Contar con estos fondos es esencial para estar preparados ante cualquier contingencia; quizás la situación general evolucione favorablemente y no sea necesario disponer de estos fondos, pero aun así debemos contar dicha autorización para estar preparados por cualquier contingencia que amerite una respuesta económica inmediata, teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre sanitario y económico que prevalece en el mundo”, aseguró Véliz.

Por otro lado, el ministro de Hacienda explicó que en el mismo proyecto de ley se solicita autorización para la emisión de letras del Tesoro a los efectos conseguir financiación a corto plazo y al menor coste posible. En este caso, según explicó el funcionario, se trata de una medida necesaria para combatir un potencial déficit estacional de fondos y que no reviste operación de crédito público.

Además, Véliz enfatizó que este proyecto no es una medida excepcional, sino un pedido de autorización que se realiza debidamente en cada ejercicio financiero.