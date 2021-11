Vengo a corregir lo que hizo el gobierno y terminar con los privilegios de la política

Con duras críticas a la gestión del Frente de Todos Walter Arévalo candidato a concejal por el Frente Amplio Catamarqueño inició la ronda de conclusiones finales.

“Soy un tipo común y corriente objeto de la demonización y el escándalo de la casta política con privilegio” disparó en actual secretario General del SOEM en alusión los hechos que protagonizo el fin de semana donde fue arrestado tras quedarse dormido, en aparente estado de ebriedad, en el vehículo en el que se trasladaba.

Durante los minutos y medios, Arévalo cargó duró contra el oficialismo y dijo que “Clases política que no se escandaliza, ni lleva detenido a diputados, senadores algunos intendentes cuando fueron detenidos en situaciones irregulares en la vía pública. No se escandalizaron cuando políticos se encontraban reunidos en plena pandemia, no se escandalizan cuando militantes políticos entregan bolsones y dinero en plena veda electoral, no se escandalizan antes el actual presidente del Concejo Deliberante (Daniel Gustavo Zelaya), denunciado por violación, no se escandalizan por el vacunatorio vip, no se escandalizan por el uso del avión sanitario”, arremetió.

En otra parte de su discurso el cuestionado candidato del Frente Amplio Catamarqueño dijo que viene a terminar con los “abusos que utilizan los que tienen poder de tapar la imagen de cualquiera que pueda ser oposición de mi error me hago cargo, no me quita mi condición de persona, trabajador, luchador con convicciones, ni desvía mi objetivo, mis propuestas por el bienestar de la comunidad y de la clase trabajadora. No vengo al Concejo Deliberante a dejar mis convicciones en la puerta y mi sentido de pertenencia en la puerta, vengo a corregir lo que hizo este último gobierno con 5 mil precarizados, vengo a terminar con los privilegios de la política”, cerró.