Vialidad Nacional denuncia que está comprometido el funcionamiento del organismo

Personal autoconvocado y el frente de gremios del 11° Distrito Catamarca de la Dirección Nacional de Vialidad advirtió este lunes sobre la importante restricción presupuestaria comunicada por las autoridades de la institución, la cesación de los convenios con municipios para la contratación de cuadrillas y a la desvinculación laboral de empleados (9) de esta institución ponen en serio riesgo el cumplimiento de manera eficiente de las tareas necesarias para el mantenimiento de la Red Troncal en la provincia de Catamarca.

En relación a los despidos, aclararon que todos los afectados “con esta arbitraria medida” cuentan con una foja de servicios intachable. “Se trata de profesionales técnicos y administrativos con sobradas muestras de su capacidad en el cumplimiento de las tareas que venían desempeñando Todos, absolutamente todos, ingresaron no por cuestiones vinculadas con la política, sino por haber sido convocados por la entidad, que necesitaba de contar con sus valiosos servicios”, dijeron.

En este sentido indicaron que el 11° Distrito Catamarca contaba hasta antes de estas cesantías sólo con 205 empleados para atender el mantenimiento y mejoras de casi 1.200 kilómetros de rutas, el 70% de ellos conservados íntegramente por administración, es decir con personal y equipos propios. En Vialidad Nacional no sobra gente, por el contrario, falta personal. En muchos casos, hay agentes que cumplen dos o más funciones. Todos son indispensables.

En lo que respecta a las proyecciones de los fondos con que cuenta el 11° Distrito Catamarca, se marcaron cinco puntos que estarán afectados.

• Desde hace varios meses no se compran los repuestos e insumos necesarios para el mantenimiento de los equipos viales y unidades livianas, que sufren el lógico deterioro por su uso intensivo.

• La falta de insumos, tanto en la sede distrital como en los ocho campamentos activos, impediría que se realicen con regularidad trabajos propios de la conservación como el retiro de derrumbes, conformación de banquinas, desmalezado de banquinas y zona de camino. Asimismo, la falta de mezcla asfáltica no nos permitirá realizar tareas como el bacheo y sellado de fisuras, que son esenciales para el óptimo mantenimiento de las rutas de la jurisdicción, que se traduce indefectiblemente en una transitabilidad segura para los usuarios

• Se compromete la adquisición de ropa de trabajo y elementos de protección para el personal, necesarios para la ejecución segura de los trabajos, sobre todo los de campaña.

• No se está haciendo efectivo, en tiempo y forma, los gastos de las comisiones de servicios que realizan nuestros compañeros para llevar a cabo sus labores en el interior de la provincia

• Compromete el cumplimiento del pago de servicios como luz y agua, la verificación técnica obligatoria de vehículos oficiales y la contratación de los servicios de seguridad y de limpieza, este último interrumpido la semana pasada.

“Es necesario dar a conocer a la comunidad en general que, ante la situación descripta, se limitarán los trabajos sólo a situaciones de emergencia que afecten la normal transitabilidad por nuestras rutas nacionales. Esto implica no poder llevar a cabo otras tareas de rutina que son sumamente necesarias para la seguridad de los usuarios y que lamentablemente se traducirán en un importante deterioro de la red nacional de caminos en Catamarca”, finalizaron.