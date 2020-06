Vicentin y Cuarentena

La semana pasada dábamos cuenta del revés para Argentina en los tribunales de NY que podría costarle al país un piso de 3.000 millones de dólares adicionales por la expropiación de YPF. Esta semana nos sorprendieron con la intervención y futura expropiación de Vicentin. Nuestro país ya lleva perdidos por mala praxis de los políticos en estatizaciones y violaciones de contratos la friolera de 16.500 millones de dólares, desde 2001 hasta la fecha. Ese solo dato debería inhibir a Alberto Fernández de ir por ese camino porque con solo ver lo que sucedió en el pasado, es razonable pensar que va a terminar mal y con un costo altísimo para los contribuyentes. Sin embargo, fue por ese camino que decidió avanzar. ¿Es difícil entender la motivación porque todas las justificaciones han sido pobres: soberanía alimentaria? El Estado demostró que no puede comprar fideos sin sobreprecios en el medio de la mayor crisis que de los últimos tiempos, pero se propone gestionar una empresa agroexportadora con 4.000 millones de dólares de facturación. El argumento, en un país que exporta alimentos para 400 millones de personas es de una pobreza singular. ¿Empresa testigo? El mercado de granos fija sus precios en Chicago y con una transparencia absoluta, por lo que la influencia de Vicentin o del Estado Argentino es igual a cero. Seguramente se trata de una reminiscencia de la Junta Nacional de Granos que fuera hace poco rescatada del merecido olvido por el canciller Felipe Sola y que quizás tuvo algún sentido cuando los negocios de granos se hacían entre países. Hoy el mundo es otro y el comercio de granos también. No está de más recordar como contribución a la confusión general, que este Felipe Sola es el mismo que era secretario de agricultura de Menem cuando este disolvió la Junta Nacional de Granos. Un aspecto adicional es que la estatización de Vicentin se presenta en el medio de la negociación de la duda, cuando el argumento principal de Martin Guzmán para pedir quitas es que el Estado argentino está quebrado. ¿Cómo explicarles a los acreedores que no tenemos una moneda y que negociamos de buena fe cuando nos quedamos de un plumazo con una empresa que va a costar de mínima 1.500 millones de dólares? Muy difícil todo cuando en el mismo equipo unos patean para un lado y otros patean para el otro. El objetivo loable de salvar la compañía se puede buscar de distintas maneras. Que pase a manos de nuestra clase política seguramente no es la mejor. Un párrafo final en relación a la suspensión de la visita del presidente a nuestra provincia. Cuesta entender la justificación del viaje, cuando todos los ciudadanos de a pie tienen restricciones para moverse de sus casas. Los funcionarios públicos, lejos de dar el ejemplo, se pasean frente a todos con total desaprensión. Ayer estaba el ministro Arroyo sin tapabocas al lado del contagiado Insaurralde como si nada fuera a pasarles mientras la población no puede hacer otra cosa que mirar azorada. Comitivas injustificadas que se mueven sin cuidado y gastando enormes recursos cuando el déficit fiscal de este mes de abril supero al de todo al año 2019. Mientras los ciudadanos que generan los ingresos para financiar al Estado no pueden salir de sus casas y miran como se arruinan sus negocios, la clase política se pasea por la cubierta del Titanic.