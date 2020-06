Vicentin: la Justicia repuso a los directores de la empresa y desplazó a los interventores del Gobierno

El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, dispuso este viernes que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones y desplazó a los interventores dispuestos por el presidente Alberto Fernández, que pasarán a ser veedores de la firma.

TN.com.ar accedió a la resolución del magistrado en la que se detalla los alcances de la medida.

"Se dispone con carácter de medida autosatisfactoria y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforma la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma", detalló el magistrado en el documento de 14 páginas que supone un revés para las intenciones de la Casa Rosada.

En este sentido, el juez aclaró que "se permitirá la presencia de los señores interventores conforme al DNU 522/2020, en condición de veedores".

Desde este viernes, los veedores del Gobierno podrán realizar tareas de "seguimiento amplio, efectivo y directo" de las cuestiones de la firma, pero no tendrán intervención alguna "en las decisiones del órgano de administración".La medida del magistrado es en respuesta a la presentación de los directos de Vicentin que habían solicitado el desplazamiento de los interventores. Si bien esto no ocurrió, el magistrado les redujo su capacidad operativa en la firma y redujo su figura.

De esta forma, Gabriel Delgado y el resto de los interventores ya no tendrán el control total de la sexta agroexportadora más importante de la Argentina que buscaba reestructurar judicialmente una deuda total de unos $100.000 millones.Por otra parte, el juez Lorenzini se declaró "incompetente" para definir los planteos de constitucionalidad del DNU del presidente Alberto Fernández. De esta forma la Cámara de Apelaciones debe disponer si el magistrado debe o no definir este tema. El trámite no será inmediato y llevará, al menos, unas semanas.El Banco Nación es el principal acreedor de la compañía. Pero la lista de heridos es larga. Hay más de 2600 firmas y personas físicas: bancos nacionales e internacionales, públicos y privados; cooperativas de granos; grandes competidores multinacionales, pequeños y medianos productores agropecuarios, entre otros. La AFIP, por caso, reclama 9500 millones de pesos, según información que obtuvo TN.com.ar de fuentes oficiales. (Fuente TN)