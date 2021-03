Victoria Donda opinó sobre la gente en situación de calle y recibió durísimas críticas

Durante la mañana del día jueves, la nena de 7 años que estaba desaparecida finalmente fue encontrada junto a su secuestrador y quien opinó al respecto fue Victoria Donda.

Thank you for watching

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) expresó su comentario a través de las redes sociales, hablando específicamente de lo que se vive en la Ciudad de Buenos Aires.

“Aunque la búsqueda de M. haya finalizado, una pregunta que nos hacemos hace años sigue vigente ¿Cómo puede ser que en el distrito más rico del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de vivan en situación de calle?”, expresó en Twitter.

Inmediatamente, miles de personas salieron a responderle citando su comentario y con muchísimas críticas hacia su gestión al frente del organismo.

En la gran mayoría de las respuestas, le recordaban también lo que había sucedido con su empleada doméstica, cuando la funcionaria fue denunciada acusada de una presunta “defraudación contra la Administración Pública en grado de tentativa”.

En aquella denuncia a la que había accedido el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, la empleada doméstica Arminda Banda Oxa se presentó ante la Justicia con sus abogados, afirmando que Donda le había ofrecido resarcir del empleo con un contrato en la parte de Maestranza del Inadi.

Según los abogados de la exempleada, esto fue “para no hacerse cargo del monto indemnizatorio ha forzado/inducido a que renunciara de manera unilateral sin recibir suma alguna, ofreciéndole la posibilidad de contar con un subsidio o un cargo en el Inadi si le enviaba la renuncia”.

Cómo puede seguir al frente del Inadi la explotadora de Donda? pic.twitter.com/iRKJHtFIzH ? Luis Gasulla (@LuisGasulla) March 18, 2021