Victoria Donda reconoció machismo y violencia en las letras de L-Gante, el trapero elogiado por Cristina Kirchner

"Les recomiendo que lo escuchen, con esa Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube", dijo Cristina Kirchner hoy en un acto en Lomas de Zamora.

Durante la presentación del programa Conectar Igualdad Lomas, la vicepresidenta hizo referencia a L-Gante, uno de los traperos más conocidos del país, quien recientemente reveló en una entrevista que incursionó en el mundo de la música urbana cuando tenía 15 años utilizando “un micrófono de $1.000 y una computadora del Gobierno”.

La referencia de Cristina Fernández puso el foco en la figura del joven y su música. Muchos de sus videoclips lo muestran junto a mujeres “perreando”, tomando alcohol con amigos y hasta exhibiendo un revólver.

Hasta el momento la única funcionaria que se refirió sobre este tema fue la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, quien describió que los videos de L-Gante hablan de la vida en los barrios populares y sus fiestas, con todas sus particularidades. “Esto, entre otras cosas, incluye referencias sexualizantes de los cuerpos femeninos. Su tarea tiene que ver, por un lado, con entretener, y, por el otro, con contar una realidad en donde la violencia y el machismo son parte del paisaje”, sostuvo.

Para Donda, “la apropiación que Cristina Fernández hace de su carrera, no tiene que ver tanto con el contenido de sus letras, sino con la posibilidad del ascenso social en el mundo de la música en plataformas digitales, propias del siglo XXI, a través de una política estatal que se focalizó en brindar igualdad de oportunidades para el desarrollo de las y los jóvenes”.

Hacia el final de su reflexión, concluyó: “Eso no quiere decir que haya aspectos de sus letras que no puedan ser criticados o, al menos, repensados. Pero muestran un caso concreto de alguien que contando la realidad de su barrio pudo llegar a ser un artista reconocido porque su talento se apuntaló con un programa estatal. Ese es el mensaje a retener: sin vergüenza y con solidaridad social, argentinos y argentinas seguimos teniendo mucho para aportar a la industria cultural”.

Por otra parte, quien fuera titular del Instituto Nacional de las Mujeres (2015-2019) Fabiana Tuñez fue muy crítica al sostener que “cuando uno reivindica la tecnología tiene que servir para profundizar los cambios culturales contra la violencia sexista y no para reproducir aquello contra lo que se lucha”.

Según Tuñez, los videos y las letras de las canciones del trapero de 21 años ponen de manifiesto la reproducción de la cosificación que se hace del cuerpo y la vida de las mujeres, “aspecto que las feministas hemos criticado y contra el cual hemos luchado”, dice la cofundadora del espacio feminista @lasjulietasarg.

“Reivindicar esos valores está muy alejado de los valores de la igualdad y de no violencia por los que peleamos tantos años. Además, reivindica valores de consumo y de robo”, advirtió.

Los dichos de la ex presidenta se hicieron virales por la manera en la que pronunció el nombre del artista: Elegant, que sería elegante en inglés: “Hace unos días estaba leyendo una intervención en un medio extranjero que le hacían a un pibe, Elegant creo que se llama, Elegant, un rapero”.

Luego, la vicepresidenta aprovechó para elogiar a Wos, otro joven rapero que hace algunos años saltó a la fama y en varias oportunidades mostró su militancia a favor del kirchnerismo: “Yo de los raperos lo conozco a Wos nada más. Una vez fue y me hizo un rap en el Senado. No era vicepresidenta eh, guarda. Nunca soñábamos con que alguna vez volveríamos a estar en donde estamos, ni siquiera los propios, tiene un mérito. Acercarse al poder es más fácil, acercarse a quien es perseguido tiene otro valor, el valor de que no le importa sino lo que piensa”.

Y al final, antes de continuar con un mensaje más político, cargado de críticas a la oposición y al FMI por la deuda, expresó: “Yo confieso que puse a escucharme a Elegante. Es cierto, yo soy de la generación de Fito Páez o, como el Presidente, de Lito Nebbia, pero tenemos que tener todos la apertura. Es lo que viene, es la forma de comunicarse, son los jóvenes”.

Las declaraciones fueron parte de la entrega por parte del municipio de Lomas de Zamora, que gobierna Martín Insaurralde, de 10 mil tablets a alumnos y alumnas de sexto año de primaria de escuelas de gestión pública y privada. Allí, la ex mandataria destacó el programa Conectar Igualdad, criticó a la gestión de Cambiemos y se refirió a la complejidad de ir a la escuela durante la pandemia.

“Si se hubiera continuado con el plan Conectar Igualdad, qué diferente hubiera sido el problema de las clases presenciales de la pandemia. Todos queremos que los chicos vayan al colegio, por convicción o por comodidad, seamos sinceros”, manifestó.