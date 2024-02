Victoria Villarruel retiró un busto de Néstor Kirchner en el Senado

Victoria Villarruel ordenó sacar un busto de Néstor Kirchner que estaba en el Salón de las Provincias del Senado y apuntó contra el bloque de Unión por la Patria.

En diálogo con TN, la vicepresidenta fue contundente con su argumento y le dejó una chicana a Cristina Kirchner: “Fue orden mía quitarlo porque no fue senador, vicepresidente y no soy su viuda”.

Y agregó sobre el paradero que tendrá la escultura del ex presidente: “Se le envía al bloque Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus expresidentes”.

Al cierre de la sesión en el recinto, la vicepresidenta libertaria mantuvo un cruce con el kirchnerista José Mayans, quien le preguntó directamente dónde estaba el busto.

El legislador de Formosa catalogó de “vergonzosa” la resolución de Villarruel. “Por favor colabore para que la vida de los argentinos no sea tan miserable como ha empezado a partir del Gobierno de Milei”, agregó.