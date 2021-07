Vidal le respondió a Cristina: "¿Qué es ser rudo, decirle imbécil, nazi y fascista a la oposición?"

“Definamos qué es ser rudo. ¿Decirles imbéciles a la oposición, nazis, fascistas?; ¿Sacar a patadas en el culo a los narcos de los barrios o insultarte por televisión?”, indicó la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal en declaraciones a Radio Mitre.

El sábado pasado, durante la presentación de los candidatos del Frente de Todos, Cristina Kirchner afirmó: “El marketing y el coaching, por favor, se nota cada vez más; al principio era novedoso: carita, saltitos... Todo era novedoso. Acostumbrados a nosotros, que somos rudas y rudos, la novedad del saltito y la cosita era. Con saltitos y risita no vamos a ninguna parte”.

Si bien no mencionó a ningún funcionario en especial, muchos señalaron que los destinatarios -a esos cuestionamientos- eran el ex presidente Mauricio Macri y Vidal. Esta última volvió a competir en la ciudad de Buenos Aires como candidata a diputada nacional.

Frente a esto, la ex gobernadora bonaerense le respondió a la vicepresidenta este lunes. Vidal dijo que no ser candidata en la provincia de Buenos Aires no significaba que abandone a los bonaerenses, sino que se promuevan nuevos liderazgos.

Con respecto a la situación que está atravesando el país actualmente, manifestó: “Estamos viviendo la peor situación que recuerdo desde el 2001, con mucha angustia y preocupación de la gente”.

Agregó que la Argentina atraviesa problemas muy profundos en cuanto a salud, economía y falta de empleo. “Cada vez escucho más fuerte “basta”. Los que dijeron que iban a volver mejores y más modernos, fueron peores, sobre todo en política económica”, sentenció.

“Cuando enfrentaron la pandemia lo hicieron con autoritarismo e improvisación”, aseguró Vidal.

La precandidata a diputada sostuvo, ya sea a nivel nacional o de la Ciudad de Buenos Aires, el voto es la mejor herramienta para mandar un mensaje a quien gobierna y decidir si se está a favor o en contra de la gestión que se está llevando adelante.

“La coalición está desde 2015 y cuando fue derrotada quedó junta y se fortaleció. La unidad es nuestro enorme valor”, sostuvo Vidal en relación a cómo se armó la boleta de Juntos por el Cambio. La ex gobernadora bonaerense indicó que prevaleció la unidad y la ampliación del espacio político.

“La complejidad de Argentina requiere de un cambio y de muchos líderes para sacar al país adelante. Necesitamos nuevos líderes y consolidar a los viejos y entre ellos está Mauricio”, concluyó.