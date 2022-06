Vidal presentó un nuevo proyecto para reducir el gasto político: "Hay que cortar los privilegios hasta que duela"

La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal presentó este jueves un proyecto de ley que propone que el salario de los legisladores nacionales tenga como tope máximo de aumento el mismo incremento que se aplica a los jubilados de todo el país.

“En este momento de tanta angustia, en el que muchísimos argentinos no llegan a fin de mes, no se puede seguir sintiendo que el que vive de la política vive mejor que ellos”, dijo la ex gobernadora bonaerense.

El texto del proyecto señala que la regulación alcanzará las dietas y los gastos de representación de diputados y senadores del Congreso Nacional pero no así al personal legislativo “cualquiera sea su condición de revista”.

De esta forma, los presidentes de ambas cámaras -en la actualidad Sergio Massa y Cristina Kirchner- estarán facultados a determinar, en lo sucesivo, los porcentajes de la remuneración de los legisladores, siempre y cuando el porcentaje de aumento total anual de la remuneración no supere “en ningún caso el porcentaje de aumento anual del haber de jubilación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, en base a los mecanismos establecidos por la legislación vigente”.

Por otro lado, establece que la cantidad de tramos con aumentos “no podrá ser superior a los que recibe anualmente el personal legislativo del Congreso Nacional”.

Vidal insistió con que los políticos deben “dar el ejemplo” y ponerse “primeros en la fila” para terminar con los privilegios.

“Así como la Madre Teresa decía hay que dar hasta que duela, yo digo hay que cortar los privilegios y costos de la política hasta que duela”, afirmó.

La legisladora explicó además que el Congreso debe tener un tope al gasto. “De la misma manera que lo hice cuando fui gobernadora, en donde ya había un tope, pero hice que ese tope fuese muchísimo más bajo, logramos que ese tope sobre el total del presupuesto provincial, fuese más bajo”, agregó.

La semana pasada la diputada había presentado otro proyecto que va en la misma línea y busca eliminar los haberes jubilatorios extraordinarios vitalicios que perciben hasta el momento todos los presidentes y los vicepresidentes. “No se le puede pedir más ajuste a los argentinos si primero no se ajusta la política”, argumentó.

Durante la presentación de la iniciativa Vidal recordó que en su mandato como gobernadora bonaerense (2015-2019) promovió la ley que deroga los regímenes jubilatorios especiales que beneficiaban a ex mandatarios, vicegobernadores y legisladores de las dos cámaras provinciales. “Prediquemos con el ejemplo”, afirmó.

En el actual contexto de alta inflación y fuerte déficit fiscal, la discusión sobre el gasto que demanda la política volvió al centro del debate público. Ya en la campaña para las elecciones legislativas, diferentes espacios políticos habían adelantado sus intenciones de no aumentar los impuestos y reducir los costos del Estado, en especial los vinculados a los cargos políticos.