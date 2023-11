Villarruel, revisará la ley IVE: "Hay mujeres que están abortando chicos a término"

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, aseguró que tanto ella como Javier Milei son "pro vida", por lo que consideran que debería darse una nueva discusión sobre la legalización del aborto. "Nosotros somos pro vida, para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto", afirmó la libertaria.

A su entender, esa discusión debería darse "sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la discusión de la ley en el 2020".

"Pero creo que este es un tema que no tiene tanta urgencia considerando que la economía está totalmente desorbidata y vos no podes ni comerciar, ni vivir, no podés alquilar, y además no tenés seguridad", sostuvo Villarruel. En declaraciones al canal TN, la compañera de fórmula de Milei dijo que no sabía en qué momento de su eventual gobierno se impulsará esa discusión.

"No lo ciframos en tiempo (el debate), en algún momento nos gustaría (impulsarlo), sobre todo porque en el tema del aborto la ley en la Argentina se termina estirando hasta el infinito y hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término", recalcó Villarruel.

Y enfatizó: "Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico la madre puede acceder al aborto. Entendamos que ese no era el espíritu de la ley".

Tras una extensa discusión y con votos de todo el arco político, la ley de aborto fue aprobada por el Congreso Nacional en 2020 y establece la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

Después de ese momento se puede acceder al procedimiento si el embarazo es producto de una violación Si el embarazo es resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.