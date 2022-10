Viviana Canosa abrazó Milei y él le hizo una oferta para sumarse a su partido: La esperamos

Tras su polémica salida de la televisión, Viviana Canosa reapareció como invitada a W Ver y Rever (TN) y opinó duramente sobre el presente del país: “¿La Argentina hoy? Es un callejón sin salida”.

La conductora cuestionó la agenda de Alberto Fernández y planteó: “No puedo creer lo del Presidente reunido con los mapuches. El Presidente es Don Fulgencio, atrasa, está fuera de tiempo y fuera de la realidad. ¿Por qué no se reunió con la familia del kiosquero que mataron en La Matanza o con la gente a la que le arruinaron la vida durante la cuarentena? Está en otra dimensión”.

Sobre el final del programa, se cruzó con uno de los invitados, Javier Milei. En cuando se vieron se abrazaron y el libertario le ofreció sumarse a su espacio político. “La esperamos con los brazos abiertos”, dijo. Ante esto, Canosa aseguró que lo quiere mucho y deslizó la posibilidad de meterse en política: “Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación”.

La dura crítica de Viviana Canosa al Gobierno

Sobre los cambios de Gabinete, Canosa opinó: “Es un gabinete, como decía Cristina, muy pindonga y cuchuflito. Al principio me ilusioné y pensé que se cerraba el Ministerio de la Mujer y esa guita va a Educación. ¿Sobre Tolosa Paz? No es personal, pero estoy harta de vivir en un país sin salida”.

Al respecto de la nueva ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, dijo: “Acaba de asumir una ministra en el Ministerio de la Mujer que su carta de presentación es ser lesbiana. No me importa su orientación sexual ni con quién se acuesta. Es un delirio, te hablen hablar con la letra 'E', un inclusivo absurdo. Estamos viviendo una Argentina que no es la Argentina en la que nosotros crecimos”.

“Este país está dado vuelta. Faltan 482 días para que se vayan. Se tienen que ir. ¿Alguien los va a votar de nuevo? ¿Tan masoquistas pueden ser?”, expresó. “Hace 40 años no tenía miedo de que lo mataran cuando salía a la calle. Todo es un peligro hoy, a todos nos da miedo salir de nuestras casas. A mi me robaron varias veces”.

“La Argentina no puede doler más. Está tomada por la narcopolítica, por los sindicalistas, por los corruptos. Lo de Rosario me parece tremendo, quieren que seamos México y nadie hace nada. Piensan en el metegol, en leyes absurdas, en estupideces”, sostuvo.

En ese sentido, Canosa se refirió al ministro de Economía, Sergio Massa, como el “manos de tijera”: “Es el que recorta todo. Recorta la libertad de expresión, los subsidios a la gente con discapacidad, que recorta la clase media, la educación”.

“Los que nos gobiernan son infelices, son personas que no tienen empatía. Se llenan la boca hablando de los pobres y no los quieren, los usan y los reproducen”.

“La vida es pura incertidumbre y lo que estamos viviendo ahora es de un vacío. No sabés qué hacer, hacia donde vamos. Ellos no lo saben. Todos están tratando de rascar más de la olla y no hay más. ¿Cómo se deben sentir? Si la gente está infeliz”.

“Estos tipos nos afanan, nos violan, hacen de todo y estamos como si no nos estuviera pasando”, cerró.

Dardos contra Juntos por el Cambio

Además de criticar al oficialismo, también apuntó contra la interna de Juntos por el Cambio: “Andan en peleas de vedetongas, discutiendo sobre sus egos, a ver quién la tiene más larga. Me da vergüenza ajena”. Sin embargo, aseguró que la oposición ganará las próximas elecciones: “Va a ser por paliza. Macri, Bullrich, el que venga va a ganar por paliza”.

Sobre el final, se refirió a su salida de América. “Yo perdí, me fui del aire. No me arrepentí ni loca de haberme ido, fue una decisión que tomé desde mis entrañas”. Volvió a enfatizar que fue censurada y aseguró que “todo pasa por algo”. “Yo me fui y les agradecí a todos porque hasta ese día fui muy feliz. Me censuraron y me fui, hasta ese día fui libre”.