Voto Marchioli : "Todos con el voto, somos actores de cambio"

El precandidato a diputado provincial por la alianza "Adelante Catamarca" Alfredo Marchioli presente en la Escuela N°198 Huayra Punco, cumplió con el deber cívico, emitió su voto y aprovechó la oportunidad para exhortar al ciudadano a acercarse a las urnas y "hacer valer lo que piensa, siente, demanda y no recurrir a un voto en blanco".

Enfatizando en que "todos y cada uno de nosotros con el voto, somos actores de cambio y hoy se plesbicita la gestión de gobierno provincial y nacional", Marchioli señaló la necesidad de que cada ciudadano se informe de todas las ofertas políticas que hay en el cuarto oscuro y que vote.

"Lo que tenemos que hacer como Ciudadano, primero es venir a votar, segundo no votar en blanco y tercero no votar lo mismo" sostuvo el dirigente subrayando que "un voto en blanco puede ser más nocivo, porque quiere decir que estoy cómodo, que estoy legitimando un gobierno y que no me interesa que cambie nada".