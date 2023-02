Wado De Pedro: Adonde voy toda la militancia pide Cristina candidata

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, afirmó hoy que la militancia peronista reclama una candidatura presidencial de Cristina Kirchner, en medio de la interna dentro del Frente de Todos de cara a las elecciones y en sintonía con las declaraciones de otro referente de La Cámpora como Andrés “Cuervo” Larroque, quién “aseguró que “el pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista”.

El funcionario nacional, que durante el fin de semana participó de un plenario de la Juventud “Néstor Kirchner” en la localidad bonaerense de Moreno, sostuvo que cuando “se camina un sindicato, una asamblea o las provincias, el amor y el vínculo de un sector del Pueblo con Cristina Kirchner es indestructible, es innegable”.

En esta línea, y en diálogo con la radio AM750, De Pedro señaló: “Adonde voy toda la militancia pide Cristina candidata”. En el mencionado acto, además, fue más allá cuando dirigió unas palabras a los militantes presentes: “Nos vamos a poner al hombro la campaña para que la compañera presidenta se pueda presentar si es que tiene ganas”.

La actual vicepresidenta había anunciado a través de un video publicado el 6 de diciembre del 2022 su decisión de “no ser candidata a nada”. “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, sostuvo en aquel momento, en medio del fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta de bienes del Estado. Desde ese momento, el kirchnerismo comenzó un operativo para posicionar a la ex mandataria como “proscripta” por la Justicia.

En este contexto, De Pedro indicó: “La proscripción tiene que ver con un mecanismo de persecución que no tiene que ver con los plazos y las fechas jurídicas, sino con una maquinaria que viene desde hace muchos tiempo intentando proscribir a Cristina Kirchner; consideramos que con esta sentencia políticamente está proscripta”.

Esta posición se contrapone con la visión de otros dirigentes dentro del Frente de Todos. Por ejemplo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Cristina Kirchner no está proscripta, pero los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”, afirmó el funcionario la semana pasada ante una consulta de Infobae.

“Cada uno puede decir lo que piensa. Yo digo que, políticamente, cuando se dieron las elecciones, el General (Juan Domingo) Perón también tuvo la posibilidad de presentarse”, replicó De Pedro, que apuntó contra Fernández, aunque sin nombrarlo, por la falta de avances en la investigación por el atentado que sufrió la ex presidenta.

“Hay un fuerte reclamo para que el Gobierno ponga todo lo que tiene que poner para esclarecer lo antes posible quiénes son todos los autores materiales e intelectuales”, expresó el Ministro del Interior.

Larroque, por su lado, convocó a “romper la proscripción” de Cristina Kirchner con “una movilización popular”. “La condena (a la ex mandataria) se da en un contexto de gobierno peronista y es de extrema gravedad para la democracia, hay una actitud de hostigamiento que llegó a un punto cúlmine con el intento de asesinato”, analizó el ministro provincial.

En diálogo con el periodista Tuny Kollmann, por Radio 10, Larroque planteó que “la proscripción se rompe con la movilización popular” y “la toma de conciencia”. “Agustín Rossi dijo algo muy importante que es que lo que estamos enfrentando es un sistema de poder. Nosotros no podemos solo discutir en términos electorales. Hay factores del poder judicial, del económico, del poder mediático...”, continuó Larroque advirtiendo por “una discusión muy profunda” que “requiere una movilización popular”.

“Si entramos en la discusión de si es o no proscripción, le hacemos el juego al enemigo. Pareciera que es una cuestión de lo que quiere La Cámpora, el kirchnerismo o el peronismo, pero es lo que necesita el pueblo: el pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista, y la persona que tiene más porte y capacidad es Cristina Kirchner”, enfatizó el ministro bonaerense.