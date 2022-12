Wado de Pedro, Facundo Manes, Martín Lousteau y Omar Perotti dialogaron sobre el modelo productivo argentino

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin; el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes; el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti debatieron sobre el modelo productivo argentino.

Fue en el ciclo “Diagonales”, una serie de conversaciones entre referentes científicos, empresariales y políticos de distintas fuerzas que empezó este jueves en Rosario, organizado por Fundar.

El ministro del Interior señaló: “Siempre digo que el funcionamiento de las compañías no puede depender del resultado de una elección. Tenemos que tener un modelo productivo argentino, un modelo de desarrollo sustentable base que cada uno de los gobiernos que gestionen tengan que respetar”.

Ciclo Diagonales, para pensar el desarrollo del país

Bajo el lema “La bioeconomía como estrategia de desarrollo federal”, el debate planteó que la Argentina enfrenta hoy un desafío triple: diversificar la estructura productiva, aumentar las exportaciones y mejorar la sustentabilidad de la economía.

En vistas al 2023, los referentes indicaron que hay sectores productivos que tienen la potencialidad de apalancar el desarrollo del país. Asimismo, remarcaron la existencia de experiencias regionales muy exitosas que invitan a pensar en articulaciones posibles. El debate fue sobre la bioeconomía y el desarrollo en la Argentina. (Foto: Ciclo Diagonales)Por: Marcelo Manera

De Pedro consideró que el país está “en un nivel de definición que permite pensar a las nuevas generaciones un acuerdo para que Argentina funcione con el campo, con la industria y con la ciencia”.

“Utilizar la ciencia y tecnología como puente para generar sobre todo políticas sustentables que nos permitan dejarle a las futuras generaciones un mundo y un país un poquito mejor”, manifestó.

Otro de los oradores fue el gobernador Omar Perotti, que insistió con impulsar el sector Ciencia y Tecnología: “Es el que va a generar las mayores facturaciones en los próximos años y es el que vuelve a poner a la Argentina en los niveles de la frontera del conocimiento y la discusión de un actor real, concreto, visible, con antecedentes suficientes en ese sector científico”.

“Hoy los países en el mundo compiten sofisticadamente por crear que el conocimiento científico tenga valor económico. Si no invertimos más en ciencia y tecnología, y si no tenemos una masiva transferencia tecnológica al sector productivo, esta década puede ser una trampa, porque después, en 15 o 20 años, cuando el litio no valga lo que vale hoy volvemos a la pobreza, a la falta de dólares”, agregó el diputado y neurocirujano Facundo Manes. Se realizó la primera jornada de un ciclo destinado a la ciencia y tecnología. (Foto: Ciclo Diagonales)Por: Marcelo Manera

Por su parte, el funcionario Martín Lousteau expresó la necesidad de debatir esta temática y pensar cómo estimular el sector: “Hoy los Estados compiten indirectamente a través de los bienes y servicios, si no lo abordamos somos menos competitivos con los otros países del mundo y si no debatimos esto, no hablamos sobre el problema argentino”.

Este panel fue precedido por otro espacio en el que se conversó sobre el clúster biotecnológico de Rosario. Participaron la investigadora del CONICET Raquel Chan, quien desarrolló junto a su equipo la primera tecnología transgénica en Argentina; el CEO de Bioceres, Federico Trucco; la Directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Grupo INSUD y miembro fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología, Graciela Ciccia; el fundador de la biotecnológica Keclon y Director del IPROByQ, Hugo Menzella y la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe, Marina Baima.