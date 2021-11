Wado de Pedro habló acerca de su tartamudez tras ser el portavoz oficial en las elecciones

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, fue el portavoz de las novedades durante las elecciones, tanto en la votación como en el escrutinio provisorio. En las redes sociales a muchos les llamó la atención su dificultad en el habla, es que el funcionario nacional padece de tardamudez desde su infancia.

El propio Wado de Pedro se hizo eco de las consultas en redes sociales y este lunes hizo un comentario sobre tartamudez: “Anoche leí en las redes muchas consultas sobre mi manera de hablar. Les comento que tengo disfluencia (o tartamudez)”.

“Todos los días trabajo para mejorar y superarme. Les comparto para los que les interese la página de la Asociación”, expresó el ministro en su cuenta de Twitter en la que hizo mención a la Asociación Argentina de Tartamudez.

Tras su mensaje, varios referentes del Frente de Todos le mostraron su apoyo. La exfuncionaria de Axel Kicillof, Teresa García, señaló: “A mí me pareció excepcional tu mensaje, de transparencia, claridad en la información, cumpliendo con el horario. ¡Sin mácula!”.

A su vez, la diputada Cecilia Moreau comentó: “Les dolía lo que decías, entonces hablaban de cómo lo decías. Seguí siempre así, siendo la envidia de los que hablan de corrido pero no tienen nada lindo o importante que decir”.

Anteriormente, Wado de Pedro había hablado sobre su tartamudez y aseguró que le generó "una empatía con quienes tienen algún dificultad o problema".

Con el correr de los años aprendió a aceptar su dificultad, en lugar de enojarse de las burlas. De hecho, su nombre de usuario en las cuentas de Twitter y Facebook “Wadodecorrido”.

“La dificultad en el habla me generó una empatía con todas las personas que tienen alguna dificultad, algún problema”, dijo de Pedro en julio pasado durante una entrevista televisiva. "Para personas como nosotros, todo esto es un problemón", agregó.

El funcionario explicó que en dicha disfluencia en el habla o tartamudez "uno de los hemisferios del cerebro, que es el que razona la parte de la palabra, va más rápido que el hemisferio que tiene que implementar esa palabra”.

Poniendo el foco en su vivencia personal, narró: “Sin embargo, también tenés estudios que demuestran que son consecuencia de traumas emocionales. Esos traumas están en mi infancia. Me costaba pedir helado, comida o tocar el portero a un amigo".

"De adolescente, no ir a hablar con una chica que me gustaba”, agregó, para luego admitir que “toda la vida cambia a raíz de esta dificultad". "Cambia si te hacen bullying en la escuela, si el entorno no te da el tiempo para terminar una frase o una palabra", dijo.