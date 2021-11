Walter Arévalo no renuncia a su candidatura y denunció acuerdos entre el FAC y el Gobierno

La polémica en el Frente Amplio Catamarqueño, tras los hechos del fin de semana que tuvieron como protagonista a Walter Arévalo, no cesa. Luego de pedirle que renuncie a su banca, esto mediante una conferencia de prensa, el dirigente gremial salió a responderle con dureza al partido que lo tiene como candidato a concejal.

Mediante comunicado, el secretario general del SOEM sentenció "me piden la renuncia dados a los hechos acontecidos pero les comunico que no haré lugar al pedido de renuncia del Sr. Hugo Ávila". Al fundamentar su decisión dijo que en primer lugar se comunicó con el Dr. Fernando Musella el pasado 1° de Noviembre para consultarle "de forma frontal y directa si es que había arreglos con el gobierno de la provincia, dado a versiones sobre acuerdos que iban en contra de los lineamientos de este Frente. Me respondió que no. Le creí y continúe trabajando".

Acto seguido Arévalo indica que ese mismo día pero a las 22 hs se comunicó telefónicamente con Hugo Ávila preguntando sobre una reunión con ministros del Gobierno. "El Sr. Ávila m confirmo la reunión diciendo qu es parte de la política, lo que me hizo mucho ruido. Desde ese día a la fecha no mantuve ningún tipo de contacto con Ávila", detalló.

Y agrega "incluso en esa misma reunion solicite el apartamiento de algunos candidatos por cuestiones mucho más graves que mi situación de pleno y absoluto conocimiento, perfectamente saben de la que hablo y decidieron mirar hacia otro lado y minimizar el planteo. ¿Porquó habría sido? ¿Qué casualidad que los que tenían que apartar eran las mismas personas, parte de este Frente, que arreglaron con la misma persona del gobierno y precisamente fue con quién mantuvo la reunión el Sr. Avila", se pregunta y denuncia Arévalo.

Sobre lo sucedido el fin de semana dijo hacerse cargo "de mis errores y por eso ahora estoy sujeto a una decisión de la justicia. No daré explicaciones a personas que no están en el ámbito de la justicia porque sonarían a excusas. Las únicas persona a las que les debo una explicación es a mi familia". Y añade "creo que esté Frente Amplio Catamarqueño cuando me propuso la candidatura a concejal sabía de las persecuciones políticas y que tenía una imputación por amenazas (de la que fuí sobreseído un año después) por coacción agravada, figura mucho más grave de la que no se escandalizaron porque saben que fue una causa armada y que todavía de esta última imputación no se expidió".

Mantiene la candidatura

Por lo antes expuesto, Arévalo sostiene "no voy a permitir que los inmorales que están dentro de la política hoy quieran actuar como fiscales de justicia y de buenas costumbres. Voy a ponerme a consideración de una decisión democratica el 14 de Noviembre y serán los vecinos los que me juzguen en las urnas. No ustedes y mucho menos el sector político de Catamarca".

Luego en el comunicado advierte que "le plantee al Señor Ávila que si yo tenía conocimiento o me enteraba de arreglos tácitos con el Gobierno de la provincia, presentaría mi renuncia pero como creo en las personas, en los proyectos, seguí trabajando como desde el primer día y más. Inclusive más que cualquier candidatos de este Frente con una estructura al día de hoy de 180 fiscales de gente que está y sigue estando".

Por último marcó que el día de mañana se hará presente en el debate de Concejales y expondrá allí su situación a la sociedad.