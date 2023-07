¿Y entonces?: Rossi dice que el Gobierno no está débil, sino que tiene "una situación de debilidad"

Agustín Rossi, compañero de fórmula del ministro de Economía Sergio Massa en la precandidatura presidencial de Unión por la Patria (UP), hizo un balance de la gestión de Alberto Fernández y respecto del contexto económico actual opinó: "No creo que el gobierno nacional esté débil. Tenemos una situación de debilidad de falta de divisas que nos genera un problema en la balanza de pago producto de la sequía".

"Estamos en una situación de singularidad económica, por decirlo de alguna manera", agregó el jefe de Gabinete de Ministros en diálogo con radio Splendid. Tras ello, el funcionario nacional dijo que aparte de los problemas que dejó la sequía, está "el peludo de regalo del Fondo que dejó el macrismo".

En una nueva defensa a la gestión del Presidente, Rossi volvió a apuntar a las circunstancias externas como causantes de los problemas actuales y remarcó: "La Argentina no tiene hoy una crisis económica tradicional, sino que es de la balanza de pagos. Y no originada por una mal administración económica, sino por un hecho externo a la economía nacional, a la gestión, que es la sequía". Según él, el gobierno de Fernández, además de quedar en la historia como el que tuvo que lidiar con una pandemia, será recordado como "bueno".

Durante la entrevista, Rossi apuntó directamente contra la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich. "No sabe un pepino de economía y tampoco los argentinos podemos elegir un presidente que no sepa nada. Habla de cosas que alguna vez escucho en su vida", dijo el oficialista en referencia a la propuesta que hizo la exministra sobre un "blindaje" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de eliminar el cepo al dólar.

"Vamos a sacar el cepo lo más rápido posible. En el último año, esas restricciones se llevaron US$18.000 millones. Es como un 'pacman' que, para alimentarlo, hay que darle dólares, dólares y dólares. Es un desastre lo que pasa con el cepo", aseguró la exministra de Seguridad, y agregó que los datos se los acercó Ricardo López Murphy, exministro de Economía y de Defensa durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

"Ese blindaje, término que apareció en 2001, incitó a la fuga de capitales en la Argentina", agregó el jefe de Gabinete y continuó con duras críticas a los dichos de Bullrich: "Ahora miramos para adelante y nos encontramos con una señora que no sabe un pepino de economía, que no entiende, que hace agua y apela a frases hechas. O dice 'acá está Laspina [Luciano]' que es su asesor económico".

"No nos podemos olvidar que Bullrich es la única política que no condenó el intento de asesinato a Cristina, no podemos obviar que Larreta planteó exterminar al peronismo", añadió Rossi.

Tal como están haciendo la mayoría de los candidatos con vistas a las elecciones de las PASO que tendrán lugar en poco más de dos semanas, se mostró preocupado por la baja en la participación de las votaciones provinciales que ya se llevaron a cabo. Al respecto indicó: "Ha habido ausencias mayores a las habituales. En la ciudad de Córdoba hubo bajo nivel de participación, por eso no está mal que todos los candidatos les digan a los argentinos que vaya a votar".