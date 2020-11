Zenteno dijo que no aceptará el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante

Tal como viene sucediendo desde que Susana Zenteno asumió al frente de la Municipalidad de Valle Viejo en diciembre de 2019, la relación entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante continúa siendo conflictiva. Luego de que la semana pasada los concejales opositores a la gestión de la jefa comunal aprobaran el presupuesto 2021 del órgano deliberativo, la intendenta cuestionó a los ediles y dijo que ese presupuesto no se puede aceptar “bajo ningún punto de vista”.

En diálogo con radio Valle Viejo, Zenteno dijo que desconocerá el presupuesto aprobado para el Concejo de $ 95 millones y se ajustará a los 52 millones que figuran en el proyecto de presupuesto 2021, que remitió el Poder Ejecutivo. Sobre las críticas a dicho proyecto, la jefa comunal les pidió a los concejales que estudien, se interioricen, sean responsables y serios, y los exhortó a dar el ejemplo y trabajar en equipo.

Consultada respecto de si los 52 millones presupuestados por el Ejecutivo para el órgano deliberativo era suficiente para garantizar su funcionamiento, Zenteno respondió: “Hemos pensado en el sueldo de los empleados, más $ 250 mil por mes para gastos. El gasto de los concejales es papel, lapicera, sesionan cuántas veces a la semana, tienen 130 empleados y no tienen lugar para acogerlos. O sea, los 250 mil pesos para funcionar estoy segura de que es muchísimo, y espero que lo podamos cumplir”.

En ese marco, dejó en claro que “el presupuesto de ellos, por supuesto, que bajo ningún punto de vista lo vamos a poder enviar como ellos quieren”.

Respecto de la marcha realizada el martes por parte de empleados que son exfuncionarios de la gestión de Gustavo Jalile y que denuncian traslados compulsivos y arbitrarios como forma de persecusión política, Zenteno negó esa situación. En esa línea, indicó que “los traslados se dieron porque había un grupo de empleados que jugaban a los jueguitos por celular y eso no lo voy a permitir. Hay que salir a la calle porque los vecinos merecen tener un Valle Viejo limpio y a la familia municipal a disposición de ellos”.



Sesión caliente

Para hoy, se espera una sesión caliente en el Concejo Deliberante ya que, además de referirse al conflicto por el presupuesto y a la supuestas persecuciones, se espera que los concejales de la UCR denuncien el uso de maquinaria del municipio en un emprendimiento privado, propiedad de un diputado justicialista.