Zenteno inauguró las Sesiones en el CD de Valle Viejo: Anunció un bono para de 60 mil pesos para los trabajadores

La intendenta Susana Zenteno brindó el mensaje inaugural de la Apertura de Sesiones Ordinarias, del período legislativo del CD de Valle Viejo. En la oportunidad la "Comisión Ad Hoc" conformada por el Presidente del CD Lucas Cisternas, y los ediles, Franco Irámain, Camila Morabito, Franklin Medina, Gerónimo Cabrera, invitó a la Intendenta Zenteno a hacer uso de la palabra, quien arribo acompañada por un nutrido grupo de militantes de agrupaciones políticas, sociales y ONG.

Durante su mensaje Susana estuvo acompañada por invitados especiales el Senador departamental Mario Gersani, la intendenta de F.M.E. Alejandra Benavidez, autoridades legislativas mandato cumplido, funcionarios provinciales y municipales. Las inmediaciones del Centro Cultural y Tecnológico, estuvieron colmadas por vecinos, trabajadores municipales, organizaciones barriales, representantes de clubes, centros vecinales y organizaciones no gubernamentales.

Entre los puntos sobresalientes de su mensaje la intendenta Susana Zenteno, agradeció el acompañamiento de los vecinos, la familia municipal y el gobernador de la provincia, comprometiéndose a “otorgar un bono especial por única vez a todos los trabajadores de 60 mil pesos, el cual se otorgara en dos cuotas de 30 mil”.

Anunció además el traspaso del Sistema Educativo Municipal, desde el 1 de Julio y destacó la importancia de haber otorgado la equiparación del Punto Índice docente con la provincia, un hecho que calificó de histórico.

Se comprometió a finalizar obras que consideró emblemáticas como “1° Polideportivo Municipal, el 1° Cine Teatro, 1° Centro Deportivo del Interior que contará además con piletas. Se finalizaran los trabajos que se iniciaron en las plazas, se continuará con el plan de urbanización que comprende veredas, cordón cuneta, asfalto y alumbrado público. Se construirá el 1° Centro de Atención para personas con capacidades diferentes, donde las familias recibirán el acompañamiento de profesionales. Se habilitará la Biblioteca Popular Municipal, se construirá la primera cancha de Hockey con las medidas profesionales.”.

Destacó la importancia del inició de la segunda etapa de la Red Cloacal, algo que consideró fundamental para el cuidado de la salud de los vecinos. Subrayó la importancia de que más de 1.200 familias e instituciones ya cuentan con este servicio sin haber gastado en las conexiones, que es realizaron en forma gratuita con el aporte de fondos provinciales y municipales.

Subrayó que no está dispuesta, a que los niños del departamento tengan problemas de malnutrición por lo que junto al equipo de salud, brindaran atención con médicos especialistas en forma gratuita y se otorgará un refuerzo alimentario tarea que emprenderá junto al gobernador.

Reflexionó sobre el mensaje que dejaron las últimas elecciones sosteniendo “fueron un golpe a la política, y esto nos obliga a ser autocríticos con nuestras acciones, es necesario un análisis y hacernos cargo todos. Pero tenemos que seguir avanzando juntos, así vamos a salir con responsabilidad, compromiso y valores; no es momento de discutir."

"Es momento de luchar, trabajar y resistir. La política tiene como objetivo construir una sociedad mejor, con más oportunidades y justicia social. Estoy dispuesta como siempre y más aún, en este momento de crisis, a establecer acuerdos con todos los sectores, a que juntos mediante el dialogó y el trabajo demos las respuestas, estando a la altura de la circunstancias, fuimos electos con el voto de los vecinos, es nuestra tarea darles respuestas. Hay que estar a la altura d las circunstancias, tener presente que un buen Gobierno, no quita, no resta, no amenaza, no presiona, no rebaja, ni ofende. Trabaja sin descanso y traspasa incluso sus funciones entregando más derechos y oportunidades a su pueblo”, aseveró.

Destacó además que la Hostería Cuesta El Portezuelo, “brinda trabajo a jóvenes de Valle Viejo y que se autofinancia, otorgando además un espacio de comercialización para los emprendedores.”

La intendenta reconoció que como a todas familias, la crisis económica también afecta al municipio pero destacó la importancia de seguir trabajando “de esto vamos a salir caminando juntos, si tenemos desafíos más grandes, pero vamos a seguir progresando como lo hicimos con empatía y honestidad”.