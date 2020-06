Zulemita Menem publicó una foto con su padre: Se está recuperando muy bien

El ex presidente Carlos Menem "se está recuperando muy bien", aseguró hoy su hija Zulema Menem, quien adelantó que si la salud del ex mandatario continúa evolucionando en ese sentido, sería trasladado mañana a una habitación común en el centro de salud porteño donde permanece internado desde el sábado en la unidad de terapia intensiva.



"Quiero contarles, con toda la alegría de mi alma, que Gracias a Dios, mi viejito se esta recuperando muy bien, si todo sigue así, mañana lo pasan a una habitación común", escribió la hija de Menem en su cuenta de la red social Twitter.



En el posteo que acompañó con una foto en la que se la ve junto a su padre, Zulema sostuvo además: "no me alcanzan las palabras de agradecimiento a c/u que pidió por la salud de mi papa @CarlosMenem_LR".



Ayer, su médico personal, Luis de la Fuente, informó a esta agencia que el ex presidente, internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), "podría salir en 24 o 48 horas" de terapia intensiva y "pasar a una sala común para luego evaluar cuando podría irse de alta".



"Está evolucionando bien. Menem está mejor. Cada día está mejorando y va superando el cuadro de neumonía por el que tuvo que ser internado", explicó el especialista en esa oportunidad.

Menem fue internado el sábado 13 de junio en el IADT con un "cuadro grave de neumonía" y, en un principio, se sospechó que el ex mandatario podría estar contagiado de coronavirus, pero se le realizaron dos hisopados que dieron negativo.



Tras la internación del ex presidente, su hija pidió en redes sociales: "se que la oración llega. Les pido a todos que por favor recen por mi papá".