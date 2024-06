Eficiencia energética: la clave para ahorrar y pagar menos

Ante la política tarifaria de eliminación progresiva de subsidios a partir de este mes de junio por parte del Gobierno Nacional, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Catamarca reitera una vez más la sugerencia de utilizar eficientemente la energía eléctrica y de avanzar en cambios de hábitos que permitan un ahorro en el consumo.



A raíz de esta decisión, el componente nacional de la factura de energía eléctrica aumentará notablemente, principalmente en los usuarios de ingresos medios y bajos de todo el país.



Por lo tanto, resulta necesario realizar un correcto uso de los artefactos eléctricos para no pagar de más, e implementar cambios en algunos hábitos hogareños que llevan a un uso innecesario de la electricidad.



Qué hábitos se pueden evitar y/o cambiar

• No dejar el cargador del celular enchufado si no se está utilizando

• No abrir innecesariamente la heladera

• No instalar el termotanque eléctrico a la intemperie. Siempre al resguardo, con todas las normas de seguridad necesarias

• Mantener climatizados sólo los ambientes que se usan

• No dejar luces prendidas si no se las utiliza

• No dejar televisor prendido si no se está utilizando

• En invierno, programar el aire acondicionado calor entre 20° y 22°

• Desenchufar los artefactos que se no se utilizan



Otros consejos para ser usuarios eficientes

• Instalar burletes en puertas y ventanas para que no se filtre aire frío del exterior

• En lo posible, colocar cortinas en las ventanas para reducir el ingreso del frío

• Mantener y limpiar los sistemas de calefacción

• Aprovechar los rayos del sol para absorber el calor

• Revisar las instalaciones eléctricas periódicamente para verificar el estado de conservación y su funcionamiento. De esta forma, se evitan fugas internas de electricidad y posibles accidentes

• Los caloventores son los artefactos eléctricos menos eficientes. Se sugiere ser moderado en el uso

• En lo posible, adquirir artefactos eléctricos eficientes. Para ello, tener en cuenta el etiquetado de Eficiencia Energética



Segmentación

Por último, se recuerda que la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía Eléctrica (RASE) es obligatoria para mantener el beneficio nacional.

Quienes aún no se inscribieron pueden hacerlo en www.argentina.gob.ar/subsidios y así mantener el subsidio nacional a la energía eléctrica.

Por otra parte, aquellos usuarios locales que son beneficiarios de tarifa social y/o beneficio provincial destinado a solventar el pago de la energía en los sectores de bajos ingresos, deben reinscribirse en un plazo de 60 días en el mismo sitio en Internet.