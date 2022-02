4.000 beneficiarios de planes sociales pasarán a tener empleos genuinos en el área gastronómica durante el 2022

El Gobierno anunció la incorporación progresiva en el sector gastronómico con el objetivo de consolidar el mercado formal, estabilizar las relaciones laborales y profundizar en las capacitaciones.

El Gobierno nacional anunció la incorporación progresiva de 4.000 beneficiarios de planes sociales a puestos laborales formales en el sector gastronómico a lo largo de este año, en un acto realizado en el Ministerio de Desarrollo Social que contó con la presencia de funcionarios nacionales, empresarios de ese rubro y sindicalistas.



La iniciativa, que se desarrolla bajo la premisa que impulsa el Gobierno nacional de reconvertir progresivamente los planes sociales en empleo registrado, apunta a capacitar a titulares de planes como el 'Potenciar Trabajo', con el objetivo de que ingresen al mercado formal y además buscará consolidar, incorporar o estabilizar la relación laboral de los empleados temporarios o con reserva de puesto, según el convenio firmado el año pasado.





El acto



Del acto participaron el ministro anfitrión, Juan Zabaleta (Desarrollo Social), y sus pares Claudio Moroni (Trabajo), Eduardo 'Wado' de Pedro (Interior), Matías Lammens (Turismo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer y Diversidad); y también del secretario general del gremio de los gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo.



"De acá en adelante van a estar viendo que todas las semanas vamos a estar articulando con distintos sectores de Argentina para potenciar el trabajo", ya que "el Ministerio de Desarrollo Social ha ido generando mesas de acuerdos con distintos sectores", destacó Zabaleta en el acto que se desarrolló en el salón Ramón Carrillo de esa cartera.



Durante el anuncio estuvieron sobre el escenario los cinco ministros nacionales, acompañados por representantes de distintas cámaras gremiales y empresariales que acompañan el acuerdo, con un cartel de fondo en el que se leía "Argentina Unida".





Foto: Gustavo Amarelle



Al respecto, el titular de Desarrollo Social remarcó: "Lo que ven en este escenario es la mesa de reconstrucción de Argentina, el Estado nacional, los empresarios, los representantes de los trabajadores, las organizaciones sociales que tienen un rol trascendental", y aseguró que "el futuro es con trabajo" y éste es "el ordenador social y el objetivo que tenemos este año".



"Arrancamos una etapa nueva donde comenzamos a terminar la política de endeudamiento feroz que vimos entre 2015 y 2019. Queremos dejar de ser el ministerio de la emergencia para ser parte de la reconstrucción de Argentina. El sector privado es socio del Estado para la generación del empleo", aseveró.



Más tarde, en diálogo con la agencia Télam, Zabaleta agradeció a las organizaciones sociales "que muchas veces llegan antes que el Estado a resolver los problemas que hay desde el punto de vista social" y consideró que "son parte fundamental de la Argentina por el trabajo que vienen haciendo, fundamentalmente en el sector de la economía popular".





Por su parte, Moroni sostuvo que "el futuro es ayudar a formar a la gente y ayudar a las empresas e incorporarla al trabajo registrado" y agregó: "Vamos a ayudar a uno de los sectores más afectados por el desempleo".



"La gente no quiere planes sociales, quiere trabajo, y Argentina está en deuda con toda esta gente que no ha logrado incorporarse a un trabajo formal, con derechos. Esto solo se puede hacer cuando hay un proyecto de desarrollo. El principal objetivo es hacer lo que estamos haciendo, impulsar el desarrollo del país. Nos vamos a dedicar a los sectores que están más afectados por el desempleo", destacó.



Por su parte, aportando una visión federal de generar empleo registrado en todo el país, De Pedro señaló: "Vamos a seguir cumpliendo la voluntad del Gobierno que cree que cada provincia tiene potencial".



En ese sentido, el titular de la cartera de Interior afirmó que desde el Estado seguirán "pensando en la generación de empleo en cada rincón de Argentina", y puso como ejemplo el turismo, que es "una de las actividades principales que genera empleo digno, de calidad".



A su turno, Lammens sostuvo que "está foto de cinco ministros no es casualidad. Tiene que ver con el trabajo ministerial en equipo y lo que entendemos que hacía falta poner para pasar a la otra orilla. Era un objetivo que teníamos transformar planes sociales en empleo digno. Recuperar el trabajo es recuperar el autoestima".



"Hemos trabajado desde el Estado poniendo las condiciones para que el mercado se desarrolle y genere trabajo. Tenemos por delante dos años con un desafío enorme que es consolidar este crecimiento en Argentina y ponerla de pie", afirmó.



Por su parte, Gómez Alcorta sostuvo que las tasas de empleo para mujeres "son más difíciles y es un problema que el Gobierno entiende como prioritario porque queremos crecer con igualdad".



En declaraciones a Télam, la ministra dijo sobre el convenio anunciado: "El sector de la gastronomía apunta por un lado a empleo joven y empleo femenino. Son más las mujeres que trabajan que los varones en este área, esta muy feminizado. Y sabemos que a quienes más les cuesta conseguir trabajo es a las mujeres jóvenes, que son quienes se hacen cargo de las tareas de las casas, de limpiar, de cocinar, de cuidar a los pibes y eso tiene un impacto en conseguir trabajo".



Trabajos en el sector gastronómico



El acuerdo con el sector gastronómico fue firmado en octubre de 2021 en la sede de Uthgra, con la asistencia del presidente Alberto Fernández, quien en esa oportunidad remarcó: "Estamos empeñados en recuperar la producción, que empecemos tan rápido como podamos a lograr que los que tienen un plan tengan un empleo, y formalizar a la Argentina".



Algunas de las empresas que participan de este programa que impulsa el Gobierno son: Tostado Café Club, Green Eat, Tea Connection, Le Pain Quotidien, Café Martínez, El Club de la Milanesa, Pizzería Popular, Johnny B. Good, Temple Bar, Almacén de Pizzas, Juan Valdez Café y Hell's Pizza.



Además, participaron del acto el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker; el presidente de la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (Ahrcc), Daniel Prieto; el presidente la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), Gabriel Fama; la presidenta de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce), Lorena Fernández; el presidente de Cámara de Restaurantes, Carlos Yanelli; y el vicepresidente de la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (Fedra), Rafael Miranda.



Durante el acto, el representante de Fedra firmó un convenio, junto a Lammens y Barrionuevo, con el objetivo de fomentar la formación profesional en el sector turístico, hotelero y gastronómico, y aseguró que es necesario que "el Gobierno siga colaborando" para fomentar la generación de puestos de trabajo.



En ese sentido, el representante de Uthgra celebró el apoyo del Estado: "Es una gratificación muy importante para nuestro sector que en el mundo fue el más afectado", aseguró respecto al convenio y afirmó: "Los que están recibiendo planes tienen que entender que tienen que trabajar. Tienen todas las herramientas a disposición. Este país sale adentro trabajando".



El trabajo de las federaciones, cámaras y asociaciones será promover que las empresas que nuclean a los trabajadores participen en los programas con la idea de afianzar su relación con la comunidad en la que desarrollan sus actividades.



El plan



De este modo, durante los primeros 12 meses de la nueva relación laboral, las/os trabajadoras/es recibirán un incentivo de $15.000, abonado por el Estado Nacional, que el empleador descontará del salario a su cargo abonando la diferencia que corresponda.



Además, accederán a una reducción de las contribuciones patronales vigentes durante el primer año, que será un porcentaje mayor si se contrata una persona mujer, travesti, transexual, transgénero o una persona con discapacidad acreditada.



Por la tarde, el Presidente visitó a una fábrica que dará empleo genuino a 140 beneficiarios de planes sociales y allí valoró especialmente a “los empresarios que arriesgan, que apuestan, que dan trabajo”, según indicaron fuentes oficiales.





Foto: Presidencia.



El Jefe de Estado visitó la planta que Textilcom posee en el barrio porteño de Villa Lugano acompañado por el CEO de la empresa, Carlos Villariño, y se interiorizó sobre los planes de expansión de ese emprendimiento que produce 1 millón de prendas anuales y cuenta como principales clientes a Grisino, Cristóbal Colón y Cheeky.



“Me pone muy contento lo que viví recién, son chicos, chicas, hombres, mujeres que están recibiendo la asistencia del Estado para emprender un futuro como trabajadores de una empresa que crece y eso es muy importante y hay que cuidarlo mucho”, expresó el mandatario luego de recorrer el establecimiento que actualmente emplea a 300 personas.