9 de Julio: Banderazo en todo el país "en defensa de las libertades"

Un masivo banderazo se realiza este jueves en distintas ciudades de la Argentina por el 9 de Julio. Las manifestaciones se desarrollan en distritos como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y la Capital Federal. Incluyen una serie de reclamos en contra del Gobierno que van desde el rechazo a la expropiación de la cerealera Vicentin hasta marchas "en defensa de la libertad y de la justicia".

Según informó TN, uno de los primeros lugares en los que comenzó la concentración de personas fue en Avellaneda, Santa Fe, donde se registran manifestaciones que condenan la intervención del Estado a la empresa Vicentin. Sin embargo, lo opuesto ocurre en la ciudad vecina de Reconquista. Allí se lleva a cabo una marcha a favor del proyecto del Ejecutivo.

Por su parte, en Rosario, donde se lleva cabo una gran movilización, un vecino expresó: "Vengo en defensa de de la República, para que la Argentina mantenga ese nombre y para que exista justicia, donde el ciudadano decente y trabajador no sea lo mismo que el delincuente".

En tanto, una extensa caravana de autos se moviliza en la zona céntrica de Córdoba, donde familias enteras flamean banderas argentinas desde el interior de los vehículos.



En Pilar, la ciudad a la que Lázaro Báez se trasladaría luego de ser beneficiado con la prisión domiciliaria, los vecinos también protestan, entre otros motivos, contra la llegada del empresario.

"El reclamo es por varias cosas. Es en parte por Báez, porque no lo queremos en el barrio, pero el banderazo estaba planeado desde antes. Queremos mostrar que no queremos ningún ladrón acá adentro, y que si la Justicia no hace lo suyo, la condena social hará lo propio", dijo una manifestante.

En Tucumán se realizó una convocatoria a partir de las 16 en Plaza Urquiza. Desde ese lugar, se llevó a cabo una movilización a bordo de vehículos y a pie hasta Casa Histórica.

En ese contexto, una de las manifestantes apuntó: "Estamos presentes por la libertad, por la justicia y porque se vayan todos los corruptos". En tanto, otra sostuvo: "Vengo porque es insostenible la situación en el país. Lamento mucho los crímenes que Cristina está cometiendo contra el pueblo. Si quieren otro país, que se vayan, pero la Argentina es nuestra".

Mientras tanto, en el Obelisco se congregó una multitud de personas y de autos, con carteles en su mayoría en defensa de la República. Además, se repitieron los pedidos de justicia y de "lucha contra las mafias".

En la Plaza de la República, por su parte, se llevó a cabo una nueva marcha de los peluqueros, que reclaman el regreso a la actividad a varios meses del comienzo del aislamiento.

Los reclamos también se hicieron escuchar en Olivos, frente a la Quinta Presidencial. Sobre la entrada de la Avenida Maipú sonaron bocinazos, cacerolas y se ondearon banderas argentinas, en medio de un operativo policial que custodió el ingreso a la residencia. (Fuente TN)