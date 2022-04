A los 71 años, murió el músico y compositor Ica Novo

“Mi corazón está destrozado, después de pelearla como un campeón mi amadísimo hermano Ica Novo se fue de este mundo. Mi hermano mayor, el que me enseñó a oír buena música, me hizo fanática de Los Andariegos, de Los Nocheros de Anta, entre otros, y el que me inició en la militancia en el Peronismo. Todo esto mamado en nuestra casa, con un padre de gusto exquisito por la música y una madre militante peronista. Ica, sos eterno en nosotros los que te amamos”, escribió hace unas horas Maria Elena Novo en su cuenta oficial de Facebook, desde donde anunció la triste noticia de la muerte de Ricardo Luis Novo, popularmente conocido como Ica Novo.

Foto: captura pantalla Facebook Maria Elena Novo

El músico autor, compositor, guitarrista y cantante argentino falleció en la ciudad de Córdoba a los 71 años (el 4 de julio cumplía años). Era oriundo de Deán Funes y fue el autor de la consagrada chacarera Del norte Cordobés.

“Dejás para todos tu música y tu poesía; obra maravillosa como pocas. Siempre orgullosa de vos, jamás transaste para ganar dos mangos más. ¡Imposible olvidarte, Ica eterno!”, sumó la hermana del cantante en el posteo quien al final de su texto precisó dónde se despedirán por última vez los restos del artista.

“El velatorio será a partir de las 10 hs en Jerónimo Luis de Cabrera 148 Empresa CHR - Alta Córdoba - Ciudad en Córdoba”, comunicó.