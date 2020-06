A partir de hoy, abrirán academias y estudios de danza de la Capital

Desde este lunes, las academias, estudios y agrupaciones de danza privadas podrán volver a funcionar en San Fernando del Valle de Catamarca, siempre que cumplan con una serie de medidas de distanciamiento y seguridad sanitaria, según lo autorizó el COE Capital.

El jueves último, se reunió el COE Capital para analizar los protocolos propuestos por los espacios de danza capitalinos. De la reunión participaron la secretaria de Gestión Cultural de la Provincia, Daiana Roldán; la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital, Ana Fernanda Lagoria; la secretaria municipal de Protección Ciudadana, Mariela Romero; la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Patricia Saseta, y su directora de Cultura, Fabiana Bustos.

Por parte de los estudios y academias, estuvieron presentes Oscar Pérez, de la Escuela y Ballet Piriqui Pérez, y Ana Claudia Vergara, de La Tienda.

La secretaria de Gestión Cultural de la Provincia, días atrás, había recibido a los representantes de la danza y fue quien se comunicó con el COE Provincial, para avanzar en una respuesta al sector. Asimismo, solicitó al COE Capital el pedido de tratamiento de los protocolos que, finalmente, fueron aprobados.

En breve, saldrá la resolución municipal que habilita las actividades y establece en detalle los protocolos a cumplir por los espacios de danza que, en principio, contempla medidas sanitarias y de distanciamiento para la práctica de la actividad, desinfección del espacio físico entre turno y turno, cupos que representen el 50 % de los cupos habituales según el espacio físico.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la disciplina, tendrán que adaptar metodologías para asegurar que no habrá ningún contacto físico entre los bailarines.

El retorno de la danza se habilita solo para quienes ya se habían inscripto en las escuelas de danza (no se podrán recibir nuevos alumnos) o formaban parte de agrupaciones y ballet, a partir de los 12 años.

Roldán remarcó que solamente se autoriza el retorno de academias, estudios y agrupaciones de danza de carácter privado (no las que pertenecen o tienen algún tipo de dependencia estatal) entendiendo la necesidad urgente de quienes dirigen estos espacios, de volver a trabajar y generar su actividad económica.