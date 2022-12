A pesa de las obras, otra vez "se llovió" en el "San Juan": "Los arreglos fueron para la foto"

La realidad en el sector Salud no pasa solo por el reclamo salarial sino también por las condiciones edilicias de los hospitales, tanto en la Capital como en el interior. Eso siempre formó parte de los petitorios de los gremios. Ahora, la realidad del nosocomio capitalino, que siempre estuvo en el ojo de la tormenta, es la que se usó para mostrar como evidencia de las deficiencias edilicias.

Luego de las últimas y polémicas visitas de legisladores provinciales para visibilizar lo que sucede en el Hospital "San Juan Bautista", desde la Provincia se emprendieron obras que tendieron a solucionar en primer término las goteras y filtraciones de los techos. La lluvia de esta madrugada puso a prueba esto, con resultado parcial. Fuentes de La Unión indicaron que en el sector de Internación, las goteras en esta oportunidad no fueron tantas. Allí los trabajos consistieron en reforzar el techo con una sobre chapa."Se llovió pero no tanto como en las otras ocasiones. Se notan los arreglos pero aún falta para que esto no suceda de nuevo", acotaron. Foto Mauricio Espinoza - La Unión

No obstante esto, en un recorrido que realizó La Unión, se pudo constatar los sectores que fueron afectados por las goteras y filtraciones y del malestar que esto provoca en el normal desarrollo de la tarea de los médicos, trabajadores y hasta de los pacientes. Foto Mauricio Espinoza - La Unión

Al respecto una de las profesionales que, dejando de lado las presiones, comentó sobre esto, puso en relieve los inconvenientes, considerando que "hace muchísimo tiempo que sufrimos estas filtraciones y pérdidas y ya las hemos reclamado porque muchas veces no nos dejan ingresar a los consultorios en los días de lluvia".

Así lo describió con contundencia la Trabajadora Social Susana Jiménez,, quien sentenció: "han hecho un sacha arreglo porque se les dijo durante las obras que estaba abierto todo el cielo raso pero sin embargo lo hecho no sirve para tapar lo fundamental que es el techo". Y añadió "sacaron la fotito diciendo diciendo que el hospital estaba arreglado y eso no es verdad. Los arreglos que hicieron no sirven para nada. Ahora lo han podido constatar que todo está llovido, Ni siquiera nosotros podemos usar el baño porque todo se inunda". Foto Mauricio Espinoza - La Unión

Según la profesional, esto sucede porque los desagües están tapados y el agua ingresa por la ventana.

La evidencia de lo denunciado, a pesar de las presiones que comentaron se ejerce para que los trabajadores no declaren a la prensa sobre esto, resulta al final obvio. Los baldes están puestos en las uniones de los techos, donde las grietas son notorias y las filtraciones crecen con el paso del tiempo.

"El dichoso mejoramiento no lo hicieron ni para nosotros ni para los pacientes. Todos tenemos que sufrir esto en cada lluvia y ni hablar de la falta de equipamiento y la desinversión en el "San Juan"", finalizó.