Acuerdan criterios para fortalecer la profesión de guía de turismo

El viernes 31 de mayo, en el Día Nacional del Guía y del Ecoturismo, concluyó el 39° Congreso Federal de Guías de Turismo de Argentina que se llevó desde el martes en la Sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca con disertaciones, talleres y excursiones por el Valle Central, Fiambalá y Tinogasta, por impulso de la Asociación de Guías de Turismo de Catamarca.

En la última jornada se realizaron en simultáneo los talleres “Reconocimiento de Recursos del Folklore popular y su utilización en la generación de experiencia”, “Guía de montaña, la seguridad y el valor de la información del patrimonio natural” y “Propuesta para la Ley de guías” y se compartieron las conclusiones en un plenario en el que acordaron unificar los requisitos que se establezcan en las leyes provinciales que regulen la actividad con el objetivo de fortalecer la profesión.

También, se insistió en la responsabilidad del guía como gestor ambiental promoviendo visitas respetuosas en hábitats naturales con fauna silvestre y en sitios naturales; y se advirtió de la importancia de crear conciencia en los turistas para que no perturben con su presencia el equilibrio del ambiente, y que eviten modificar el paisaje, abriendo nuevas huellas, armando apachetas, etc.

Guías que realizan visitas en los parques nacionales del sur del país, comentaron que “pedimos por favor que no les den de comer a los animales, hay una tendencia a darle comida para lograr la foto y con eso están haciendo un daño enorme no solo al animal, sino a todo el ecosistema del lugar porque el funcionamiento del sistema digestivo del animal puede alterar el ambiente, es algo con lo que tenemos que lidiar”.

Durante tres días profesionales que se desempeñan en el sector de Catamarca, Buenos Aires, Mendoza, Misiones, México disertaron sobre la puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico, turismo de experiencias, también acerca de la actividad de los guías de turismo especializados en el aviturismo y el aporte a la comunidad, y se compartió la experiencia mexicana del “Agave turismo como estrategia de regeneración biocultural”.

Además, se planteó la actividad del guía en la era de la transformación digital y en relación a esto se presentó la plataforma “Journey” para guías de turismo de todo el país con el propósito de generar más trabajo y en red, y dar más seguridad tanto a los que realicen la contratación como a los profesionales.

Participaron guías de Bariloche (Río Negro), Esquel (Chubut), Villa General Belgrano (Córdoba), Malargue (Mendoza), Paraná, Colón, Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Iguazú (Misiones), Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Catamarca, México y Perú quienes también realizaron excursiones al sitio arqueológico Pueblo Perdido, Gruta de la Virgen del Valle, la Cuesta El Portezuelo, Termas de Fiambalá, Ruta del Adobe en Tinogasta, a la Catedral Basílica Nuestra Sra. del Valle y al Camarín de la Virgen del Valle.