Acusan malos tratos por parte del personal de la Maternidad

El caso trascendió cuando Lorena realizó varias publicaciones en sus redes sociales y denunció públicamente a la Maternidad provincial por malos tratos contra su hija que estuvo embarazada y precisó la atención médica del centro de salud. Además, en diálogo con diario LA UNIÓN, manifestó que el personal del hospital también trató de manera irrespetuosa a su familia.

Según su relato, todo comenzó el jueves por la noche cuando la doctora del SAME que atendió a su hija, quien había solicitado asistencia por los dolores constantes, indicó que se encontraba en trabajo de parto.

"Ellos la ingresaron en la Maternidad, donde la recibió la obstetra Pivotto, que a los minutos salió a decirme que mi hija tenía dos de dilatación, que no era para internarla, le iban a dar un calmante para los dolores y la iba a mandar a la casa, lo que terminó cumpliendo", afirmó.

Lorena narró que cuando volvieron a su casa, su hija continuó con dolores. "Cuando vi que no daba más, le dije que se vista porque la iba a llevar a la Maternidad. En eso, mi otra hija llamó al SAME para que la vea y ellos son los que la llevaron de nuevo a la Maternidad donde la ingresaron y otra médica la revisó, salió y me dijo que mi hija estaba bien, que no estaba en trabajo de parto, que los dolores eran porque era primeriza, que iban a monitorear al bebé y la iban a mandar a la casa", sostuvo.

Cabe mencionar que la hija de Lorena tenía un embarazo de 39 semanas. "Cuando mi hija se estaba preparando para bajar de la camilla comenzó nuevamente con dolores fuertes en el vientre; la doctora que estaba de guardia le dijo 'Dejá de quejarte, dejá de quejarte que peor la hacés', entonces mi hija se paró y le dijo que era doloroso", acotó.

A raíz del reclamo, comentó que el personal de salud le realizó palpaciones a su hija y fue en ese momento que se dieron cuenta de que el embarazo no iba a progresar así porque tenía la pelvis cerrada. "Entonces programaron la cesárea urgente para el viernes a las cuatro de la tarde; la internaron y en eso le hicieron el hisopado que le dio positivo. Después nos corrieron a todos a la casa y dijeron que ella se tenía que quedar sola", agregó.

Lorena comentó que consideró fundamental dar a conocer su situación, ya que días atrás tomó conocimiento de otras cuestiones que pusieron a la Maternidad en boca de todos por una serie de denuncias por mala praxis. "No quería que le ocurra lo mismo a mi hija", opinó.

Finalmente, contó que su hija fue trasladada al quirófano cerca de las nueve de la noche del viernes. "En todo momento, desde que mi hija entró al consultorio el jueves por la noche la trataron mal, le gritaban que deje de quejarse, que se siente cuando ella no podía moverse; la que la ayudó fue la doctora que la atendió del SAME", remarcó.