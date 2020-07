Acusan a Olivares del Aconquija de no prestar medidas sanitarias y de trabajo en negro

El delegado del RENATRE en Catamarca, Enrique Cowes, contó que la empresa “Olivares del Aconquija SA” no cumplía con las medidas de seguridad para sus empleados.

Cabe recordar que actualmente la empresa fue cerrada por un caso positivo de Covid-19. “Estas cosas suceden porque en ese campo no había ningún protocolo de prevención, la gente estaba sin barbijo, fue el lugar donde les cobraban los rastrillos, las lonas, hasta el transporte”, detalló de acuerdo a la última visita que se realizó al lugar antes de volver a la fase 1.

En este sentido, Cowes apuntó contra la patronal que no responde como se debe a los trabajadores. “Este tipo de empleadores negreros, como lo digo yo, sacaron un comunicado y si ellos van a dar trabajo de esta manera, teniendo la gente en negro, de cobrarle hasta un poco más el agua, es lo que no queremos para nuestros trabajadores”, manifestó.

Además, fue categórico al marcar que “este tipo de cosas suceden porque no hay prevención”, remarcando que “sabíamos que esta pandemia iba a llegar a la provincia, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno provincial, pero al mejor cazador se le escapa la liebre”.

“Estas situaciones son las que repudiamos y que no hay calificativo ni adjetivo para este tipo de empleadores”, lanzó.

Por otra parte, Cowes comentó que la visita a Olivares del Aconquija se realizó por el llamado de la mujer de uno de los trabajadores porque la empresa no les proveía alimentos. “Fuimos inmediatamente, el 17 de junio, el 19 hicimos una denuncia a nivel nacional en el organismo que corresponde y estábamos a la espera que el juez federal libere la orden para ir a ese campo, esto no sucedió, sabemos que los tiempos de la Justicia no son los mismos tiempos nuestros”, reveló.

“Este es un llamado a todos los empleados para que cuiden a nuestros trabajadores. Los trabajadores rurales jampas dejaron de trabajar en este tiempo de pandemia y lo continúan haciendo”, sentenció.