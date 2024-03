ADUNCA se adhirió a la jornada nacional de lucha contra el recorte presupuestario

Tal como se anunció, se está llevando a cabo este jueves el paro de actividades por parte del personal universitario en la Universidad Nacional de Catamarca.

La Unión se acercó a hablar con uno de los gremios que se adhirieron a la medida, ADUNCA, y comentaron sus determinaciones al momento de sumarse a la lucha y la defensa de las universidades públicas.

La secretaria general, la Dra. Gloria Quevedo, y el secretario adjunto del gremio docente universitario ADUNCA, el profesor Mario Contreras, relatan que este 11 de marzo realizaron una asamblea extraordinaria, en donde trataron sobre la posibilidad de acompañar al paro nacional de las universidades “Diciendo NO al ajuste presupuestario para el funcionamiento de las instituciones” aclara Quevedo, y añade que sí, en esa asamblea acordaron acompañar al paro nacional de actividades, y detalla que “hay universidades (que se sumaron a la medida) que lo hicieron sin concurrencia a los lugares de trabajo y sin movilización. Pero nosotros decidimos manifestarnos en la explanada de nuestra universidad, aquí, en la calle Belgrano al 300.”

Foto: Mauricio Espinoza/La Unión

Sobre la convocatoria de esta medida a nivel nacional, Gloria Quevedo la califica como “interesante” ya que se unieron los docentes, los no docentes, quienes se unieron al reclamo, “el más sentido” sobre el ajuste salarial: “En este momento no se está llamando a Paritarias en el marco del convenio colectivo de trabajo” continúa Quevedo, por lo que “los acuerdos salariales no son acuerdos en realidad, sino que son decisiones unilaterales, en la que se decide ofrecer el 12% de aumento (…)”.

En esta línea, el profesor Mario Contreras, relata sobre cómo se acercaron los docentes al gremio para resaltar su preocupación para poder desempeñarse como profesionales y que el sueldo alcance para ello. Estos profesionales “transmitieron angustia por la observación” detalla Contreras “que en cada lugar de trabajo tenían respecto a las funciones básicas de la universidad y que no podían desempeñarse o desarrollarse en el presente ni en el futuro. Se entiende el riesgo de que la investigación, la docencia, la extensión, la transferencia y el propio ambiente para nuestra enseñanza está en riesgo."

El conjunto de tareas, continúa el secretario adjunto de ADUNCA, que el docente asume de manera constante, se complica con el panorama económico actual. Es por esto que durante la asamblea extraordinaria del 11 de marzo, define realizar la manifestación “con mayor notoriedad” este 14 de marzo. “Lo que hacemos hoy es manifestarnos en distintas formas para transmitir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad que de continuar de esta forma, algunas cuestiones esenciales de la educación van a quedar afectadas.”

Contreras, además, añade que están en asamblea permanente “tratando de ayudar a que nuestra institución esté en mejores condiciones y que por esto podamos cumplir con nuestras funciones esenciales.”

Siguiendo esta misma línea, se le consultó sobre cómo las clases se verán afectadas por las medidas de fuerza, y en este sentido, Contreras declaró: “Hay indicadores complicados para mantener la misma función y desempeño que en años anteriores, por ejemplo, si nos dicen que no hay dinero para sostener lo que necesita para mantener la limpieza en nuestras instituciones, ya puede percibir la crisis que nos genera.”

El principal interés, por decir el esencial es “sostener la educación pública para que le de oportunidades a todos para estudiar y tener un título y transmitir sus conocimientos a la sociedad.”